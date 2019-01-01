布鲁斯：我不是阿什利的应声虫 纽卡有很多钱

史蒂夫·布鲁斯坚称他不会成为迈克·阿什利在纽卡斯尔的“应声虫”。

布鲁斯上周被任命为贝尼特斯的替代者，贝尼特斯在合同结束后离开了球队。

贝尼特斯在圣詹姆斯公园是一个受球迷欢迎的人物，大多数人都对他的离开感到失望。

纽卡斯尔球迷对布鲁斯的任命反应不一，很多人对阿什利的选择不满意。

“我想你已经认识我很久了。我不会成为任何人的‘应声虫’。”布鲁斯在介绍新援乔林顿后表示：“我年纪太大了，不能那样做。我听说我是一个傀儡，或者不负责转会之类的，但我只能报告他和我相处得如何，他在我的谈话中一直很直率。这只能是一件好事。我不是他的行李员或别的什么。我一定会做我自己的人，我一直都是。我所能要求的就是给我一个机会。无论坐在这里的是谁，都将会发现这很困难，因为贝尼特斯得到了球迷们的支持——这是相当惊人的。难以置信。坐在这里的人都有大问题要解决，但让我来试一试。”

贝尼特斯声称阿什利在6月合同到期之前对俱乐部的雄心壮志和他自己的并不匹配。

但是布鲁斯周三在俱乐部的训练场会见了阿什利，他希望巴西前锋乔林顿的到来能在一定程度上平息球迷们的不满情绪。

“我和他们谈过了，有很多钱可以花。在这方面，一切都是积极的。已经有证据了。”布鲁斯说。

布鲁斯期待着更多的新签约，并证实了俱乐部对尼斯前锋阿兰·圣马克西曼的兴趣。

“我不认为这是在发生的边缘，但他是一个人，我们已经看了。我们已经确认了他的身份，我们将拭目以待。我们已经失去了6名球员，我不是说我们会得到6名球员，但关键是他们的素质是正确的。我们现在所处的阶段可以让你获得带领你前进的品质。理想情况下，我们希望再增加3到4个，但我真的不能加上数字，因为总会有一两个出入。但我们会尽最大努力。”