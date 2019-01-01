布鲁斯：我不是贝帅 但我将尽所能做好本职工作

喜鹊的新教练承认，在替换了深受球迷爱戴的西班牙人之后，他有“重要的事情要做”，并有信心赢得球迷的尊重。

纽卡斯尔联队主教练史蒂夫·布鲁斯明白，很多球迷认为他不如拉法·贝尼特斯，但他发誓要在执掌自己少年时代的俱乐部后将“全力以赴”。

布鲁斯辞去了谢菲尔德星期三队的主教练一职，而这家俱乐部目前正在考虑他们的法律选择。

备受欢迎的贝尼特斯是利物浦的欧冠冠军教练，他的离开让很多纽卡斯尔球迷呼吁抵制本在圣詹姆斯公园球场对阵阿森纳的赛季第一场比赛，以抗议阿什利的控股。

据报道有12000张赛季门票还未售出，任命布鲁斯为贝尼特斯的继任者遭到了很多人的嘲笑。

尽管存在争议，前桑德兰和阿斯顿维拉主帅布鲁斯对于能有机会执教他从小支持的俱乐部感到很兴奋，他在职业生涯早期拒绝了这份工作，但现在承诺将尽自己最大的努力填补贝尼特斯留下的空缺。

他说：“现在能有这样的机会，我就像其他所有的纽卡人一样，我实现了自己的梦想。如果你不能为他们踢球，当然，如果你是纽卡人，还有什么比坐在教练的位置更好的事情呢？”

“我很高兴能得到这个机会，我会尽我最大的努力，我知道在一些人的眼里我不是拉法，我知道我需要去填补很多的空间，但是相信我，我会尽我所能去证明那些怀疑我的人是错的。”

“对我来说最容易的事情就是拒绝，但处于职业生涯的现阶段——几年前我后悔过，当博比·罗布森爵士离开时，遗憾萦绕了我多年，因此，能再次得到这样的机会，我不得不接受。”

“我必须抓住它，我知道这将是困难的。我只是希望人们能尊重你，很明显，你只有通过取得一些成绩和做好工作才能获得尊重，但希望这是相辅相成的。”

布鲁斯证实纽卡斯尔正在努力引进一名前锋，据报道，去年租借的球星罗蒙·隆冬已加盟前往中国执教的贝尼特斯，而阿约泽·佩雷斯则以3000万英镑(3800万美元)的价格转会莱斯特城。

“当然，我们知道球队失去了隆冬和阿约泽，所以我们在那个位置很缺人，我们正在努力，但是球队里有很多非常非常优秀的球员，这就是为什么我们能够留在英超。”布鲁斯补充道。

“如果有可能，我现在的工作就是推动球队前进，我会尽我最大的努力实现这一点。”

据报道，纽卡斯尔正在与德甲豪门霍芬海姆队谈判签下巴西前锋约林顿。