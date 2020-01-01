布雷西亚老板：托纳利转会八字还没一撇 不会接受球员互换

这家俱乐部的老板表示，他们不会接受任何球员互换之类的交易。

根据俱乐部老板马西莫·切利诺的透露，球队天才中场桑德罗·托纳利不会被作为球员交易的一部分离开布雷西亚。

这位20岁的中场球员已经被巴塞罗那和巴黎圣日耳曼盯上，而意大利豪门尤文图斯和国际米兰也在争夺这位本土新星。

切利诺透露，托纳利渴望留在他的祖国，这给尤文和国际米兰在今夏将其签下这位意大利国脚带来了希望。

其他球队

不过，切利诺表示自己希望从托纳利身上得到经济上的回报，而不是将他作为球员交易的一部分被送走。

“到目前为止，只有几个电话，没有其他的。”切利诺告诉Gr Parlamento。

“在发生了新冠疫情之后，很难再去谈论转会市场的问题了，但是我希望他能像以前一样在球场上保持快乐。”

“我不希望所有这些谣言会影响他和球队的表现，那会伤害我们。”

“国际米兰和尤文图斯都问过我关于他的事，其他球队也有。可以肯定的是，这名球员想留在意大利，我们会为他提供帮助。”

“我不喜欢互换交易，我们还没有陷入那么绝望的境地，我们不是来请求施舍的。”

托纳利在上赛季布雷西亚从意乙升入意甲的过程中发挥了关键作用，本赛季他依旧是球队最引人注目的球员之一，尽管自己的俱乐部目前是意甲副班长。

他在去年10月对阵列支敦士登的比赛中首次代表意大利国家队出场，随后又为国家队踢了两场比赛。

在本月早些时候的讲话中，切利诺透露了巴塞罗那和巴黎圣日耳曼对托纳利的兴趣，同时也谈到了那不勒斯和佛罗伦萨的报价。

“巴黎圣日耳曼主席纳赛尔希望他加盟巴黎，他今天写信给我，但托纳利不想去法国。”切利诺告诉《罗马体育报》。

“国际米兰和尤文图斯是他喜欢的目的地。那不勒斯主席德劳伦蒂斯已经给我开出了一份4000万欧元的报价，佛罗伦萨也想要他，但是他的命运已经注定了。”

“在新型冠状病毒疫情爆发之前，巴萨甚至开出了一份6500万欧元的报价，外加两名非常有趣的年轻球员，其中一名是后卫。我相信加泰罗尼亚人收到了他们不喜欢的答复。”

“我不会跟任何人讨论转会，我们还有12场比赛要踢，小伙子们必须保持冷静。”