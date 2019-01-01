屡禁不止 布雷西亚因辱骂皮亚尼奇被处罚

这位中场球员在本月对阵布雷西亚的比赛中遭受了种族歧视，布雷西亚也因此遭到了处罚。

布雷西亚由于受到针对尤文图斯球员皮亚尼奇的种族歧视而遭到了关闭部分球场的处罚，尽管处罚是缓期执行。

这名中场球员在周二意甲卫冕冠军2比1获胜的比赛中打入制胜一球，但据报道，他受到了“zingaro”（意为“吉卜赛人”）的呼喊。

波黑国脚皮亚尼奇随后在Instagram上发帖谴责这起事件的制造者是“疯狂的种族主义者”。

意甲纪律官员在周五的一份公告中表示，布雷西亚球场的北看台将关闭一场主场比赛；不过，该机构补充称，处罚将缓期12个月。

本赛季早些时候，在国米前锋卢卡库受到种族歧视后，卡利亚里避免了联赛的处罚。卢卡库受到了猴子般的呼喊，但意大利足总体育司法小组裁定，太多的喊叫和口哨声无法确定其“歧视性”。

在今夏加盟埃弗顿之前，前尤文图斯前锋莫伊斯·基恩在卡利亚里也遭受了同样的虐待。

由于佛罗伦萨后卫达尔伯特受到种族歧视的辱骂，最近亚特兰大和佛罗伦萨之间的意甲比赛也被暂停了一小段时间。

本周，罗马在社交媒体上发布了胡安·热苏斯的种族歧视信息后，终身禁止了一名球迷现场观赛。

罗马官方周五在推特上写道：“你真的想在意大利足球中解决种族歧视问题吗？ @意甲？现在是零容忍的时候了。”

意甲官方回应道：“亲爱的@罗马，我们都站在同一条战线上。我们正在一起建设一支反种族主义的意甲团队：我们已经急切地等待你们大使的名字三个星期了！”