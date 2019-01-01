布雷西亚主席用词不当 涉嫌歧视巴神肤色

意甲发现自己又一次被置于显微镜下，因为布雷西亚俱乐部主席的言论被认为带有种族主义的意味。

布雷西亚主席马西莫·切利诺发现自己又一次成为头条新闻，因为他颇有争议地将俱乐部陷入困境的马里奥·巴洛特利称为“黑人”。

巴洛特利已经被排除在周日意甲与罗马的比赛名单之外，原因是在训练场上发生了一起意外，教练法比奥·格罗索将巴洛特利逐出了训练场，随后格罗索在新闻发布会上暗示他的球员没有投入足够的努力。

“我在训练中要求高强度和高节奏。”意大利人当时说：“如果这种情况没有发生，我宁愿做出改变，让比赛变得更艰难。他没有那样做，被放到了一边。在某种程度上，他不得不帮助自己。”

然而，在周一的意甲大会上，切利诺被要求就巴洛特利的情况发表评论，由于用词不当引发了争议。

“你想让我对他说些什么？”球队主席说：“他是黑色的。他正在努力放松，但他遇到了困难。我们不能认为一个球员就能拯救球队。这对球队来说是错误的。”

争论的起因是切利诺使用了“nero”这个词，这个词既可以表示“黑暗”，也可以表示“黑色”，而“schiarirsi”可以解释为“放松”，也可以解释为“清醒”。

就在切利诺发表此番言论的几周前，巴洛特利还遭到了维罗纳球迷的种族主义辱骂，他显然很生气，因为他把球踢向了在场下的球迷，而且试图离开球场。

最近，随着种族主义在意大利足球界似乎越来越成为一个问题，媒体立即对切利诺的失态进行了抨击，而俱乐部在发表评论后不久发表的一份声明中也几乎没有对情况有所帮助，声称老板的话只是一个被误解的笑话。

“关于主席马西莫·切利诺今天下午发布的言论，他指的是我们的球员马里奥·巴洛特利。布雷西亚澄清这是一个自相矛盾的笑话，显然被误解了，发布这番声明是为了平息媒体的过度曝光，保护球员。”

让事情变得更糟的是整个俱乐部的精神，切利诺也指责了格罗索没有很好地处理这种情况。

“教练说错了，因为他只说了巴洛特利，没有说全队。”他说：“我买他是因为我觉得他能增加价值；相反，他正在成为媒体过度曝光的一个弱点。他必须在球场上做出回应，而不是在社交媒体上，但他不是球队面临困难的替罪羊。”