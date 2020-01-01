布莱斯维特：梅西是个鼓舞人心的人 欢迎苏亚雷斯回归

丹麦前锋已经把他的梦想变成了现实，并且享受了和伟大的球员一起踢球的机会。

巴塞罗那前锋马丁·布莱斯维特回忆起自己在诺坎普最初的几个月时，他形容梅西是一位“鼓舞人心的人”。

今年2月，由于苏亚雷斯和登贝莱因伤缺阵，这导致巴萨锋线出现了空缺。虽然布莱斯维特在代表红蓝军团出战的三场比赛中均没有斩获进球，但他在自己的处子秀中贡献了2次助攻，他表示自己已经习惯了在加泰罗尼亚踢球。

梅西是丹麦人加盟之初没能产生很好化学反应的球员，但他现在指出，这位阿根廷传奇正在帮助他成为更好的球员。

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“当然，现在的情况发生了很大的变化。”当布莱斯维特被问及他对梅西现在的看法时，他告诉够力足球。

“他给了球队很大的信心，因为他能改变比赛，他的建议和他对足球的看法也帮助我成为了一位更好的球员。他真得是一位鼓舞人心的人。”

布莱斯维特是因为苏亚雷斯的突然受伤才得以加盟巴萨，不过由于新型冠状病毒疫情导致的停赛，苏亚雷斯已基本完全康复。针对这一问题，丹麦国脚表示自己并不担心出场机会的问题，并表达了自己向乌拉圭前锋学习的态度。

“老实说，我不这么想。我很高兴苏亚雷斯回到球队，因为我刚来的时候他受伤了，我没有和他并肩作战过。我想向他学习，他是世界上最好的前锋之一，我很高兴他回到了球队。”

在为莱加内斯、米德尔斯堡和图卢兹效力后，布莱斯维特在诺坎普的训练场上发现了不同的东西。

布莱斯维特表示:“巴萨的训练和我以前习惯的那些完全不同，所以我能感觉到我在技术水平上进步了很多。作为一个人，我可以感觉到自己在这样的大俱乐部得到了更多的关注，但是你必须学会适应所有的关注。”

一年以前，布莱斯维特并没有想到自己竟然能成为一位巴萨球员，与梅西这样的球星并肩作战，他认为自己的事迹可以鼓舞到大家。

他表示:“我只是想告诉他们，生活中一切皆有可能。如果你全身心投入，你就能实现你的梦想。”