布林德被查出患有心肌炎 将缺席近期比赛

荷兰人坚称他“感觉很好”，在被诊断出有心脏问题后，他“正试图尽快复出”。

阿贾克斯宣布，荷兰国脚戴利·布林德被诊断出患有心肌炎。

布林德在12月10日阿贾克斯输给瓦伦西亚的欧冠比赛中感到头晕。

尽管布林德完成了那场比赛，但自那以后他就再也没有参加过比赛，上周他被排除在了俱乐部2019年剩余比赛的名单之外。

阿贾克斯现在已经确认布林德将留在阿姆斯特丹继续他的恢复，而球队将前往卡塔尔参加赛季中期的训练营。

“戴利·布林德被诊断出患有心肌炎。”荷甲冠军在声明中说：“这名中后卫最近几天进行了全面的体检，之前他在阿贾克斯和瓦伦西亚的比赛中感到头晕。

“然后他们决定在布林德上植入皮下ICD，这是一种应用于皮肤下的设备。由于昨天（星期五）的手术，这位29岁的国脚将不会在一月初开始训练营，但他将继续在阿姆斯特丹进行恢复训练。”

阿贾克斯的伤势目前还没有公布，但是在阿贾克斯发表声明后不久，这名球员在推特上发布了一段视频，称他“感觉很好”。

“首先，我想感谢你们给我发的所有信息。我真的很感谢它，它帮助了我，所以（它是）非常好的，谢谢你们。”布林德说：“第二，阿贾克斯刚刚在网上更新了我的病情。最重要的是我现在感觉很好，我想尽快复出。再次感谢你们所做的一切，我们很快再见。”