布朗：曼朱基奇的到来将是曼联锋线很好的补充

前红魔球员认为一月份将克罗地亚前锋带到老特拉福德对索尔斯克亚来说是一笔精明的交易。

据韦斯·布朗透露，尤文图斯中锋马里奥·曼朱基奇将会是曼联阵容中“伟大的补充”。

索尔斯克亚的球队经历了2019- 2020赛季的考验，在11场联赛中只赢了3场，联赛排名下滑到第10位。

曼联只打进了13个球，拉斯福德和马夏尔扛起了进球的主要任务。

青年球员梅森·格林伍德也在候补中，但是索尔斯克亚在夏季转会窗口期没有引进卢卡库的替代者的决定受到了广泛的批评。

当转会市场重新开放时，挪威人将会增加他的攻击力，据报道曼祖基奇将以900万英镑(1100万美元)的价格转会到老特拉福德。

这位33岁的老将仍然在等待他为意甲冠军的第一次出场，他的出场顺位已经落后于C罗、伊瓜因和迪巴拉。

布朗在老特拉福德赢得过五次英超联赛冠军，他认为曼朱基奇将是曼联的最佳选择。

当被问及克罗地亚国脚是否有可能加盟曼彻斯特时，布朗说：“他身材高大，身体强壮，能控球——他会是一个很好的补充。”

“这将给其他球员一些休息的机会，并给我们一个改变战术的机会。”

“你想签下合适的球员，你不只是想买任何人，你想要一个符合奥莱计划的人。”

“但是他是一名优秀的球员，这些年来我们都看到了。

“如果是这样的话，我认为他会是一个很好的补充，尽管我不认为这是长期的。”

索尔斯克亚将不得不从现在开始到今年初以他现有的选择来应对比赛，拉什福德目前是曼联的头号射手，在各项赛事中出场15次，打进7球。

这位英格兰国脚将有机会在周四在老特拉福德对阵贝尔格莱德游击队的欧联杯中再接再厉。

如果战胜塞尔维亚人，曼联就能晋级16强，然后再将回到英超赛场。

红魔必须在周日下午主场击败布莱顿，才能在本赛季第三次的国际比赛日之前保住前四的希望。