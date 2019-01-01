布朗：拉什福德真香 这样再踢十年他绝对是传奇

前曼联后卫维斯·布朗相信马库斯·拉什福德将成为俱乐部的传奇，只要他能在老特拉福德呆上10年。

上周，拉什福德代表红魔第150次出场，他在曼联2-1击败布莱顿的比赛中进球，并帮助红魔取得了7连胜。

这名英格兰国脚几个月前才满21岁，在曼联前任主教练穆里尼奥的带领下，他一直状态堪忧，但自从索尔斯克亚被任命为俱乐部的临时教练后，他的状态就突飞猛进。

在过去的6场英超联赛中，他进了5个球，这名年轻球员在经历了几个月的艰苦训练后，终于回到了正轨。

在穆里尼奥离开之前，拉什福德曾和其他球队联系在一起，有报道称欧洲豪门尤文图斯和皇家马德里都在密切关注着他。

然而，随着他再次在老特拉福德找回状态，关于他可能会离开的传言已经平息。

一个在曼联长远的未来在等待着拉什福德，前曼联后卫布朗相信只要拉什福德10年内不离开，他将成为俱乐部的传奇。

前曼联后卫维斯·布朗说:“如果拉什福德在曼联呆上10年，他将会是一个100%的传奇。”

“任何在那个水平上为球队做出贡献的人，如果他继续他的踢球方式，他将被人们铭记为一个卓越的球员。”

“当他一开始闪亮登场的时候，他绝对亮瞎我们的眼睛，第二个赛季总是很艰难的。但是，现在他又拿出表现了。我知道他工作非常努力，他得到了回报。”

“他有一双好腿，他跑得很快，很强壮，并且已经能把球送进球网。他越来越好了，这对曼联球迷来说是件好事。”