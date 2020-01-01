布朗：德比战曼联能击败曼城 红魔有机会冲击英超冠军

这位前红魔球员认为曼联能在即将到来的曼市德比中战胜曼城，甚至有机会在赛季末冲击英超冠军。

韦斯·布朗表达了他的信念，这位前红魔青训球星认为曼联可以在本赛季结束时，有能力超越曼城的排名赢得英超冠军奖杯。

尽管有证据表明曼联实际上被一连串令人难以置信的表现所欺骗，但在圣诞节之前，曼联确实在英超联赛中处于一个相对强势的位置。

上周3-1大胜西汉姆的比赛中，充分体现了红魔近几个月来的状态起伏，红魔利用自己下半场惊人的进攻能力，最终完成了逆转，弥补球队上半场的糟糕表现。

其他球队

这个结果让索尔斯克亚的球队上升到积分榜的第六位，而之前他们已经结束了与身前排名前五的球队第一轮的比赛。不过在周二的欧冠比赛中，他们令人失望地输给了RB莱比锡，这让曼联不得不回归现实，正视球队目前存在的诸多问题。

曼联希望能够在周六对阵曼城的德比战中走出比赛开局阶段进入状态过慢的问题，而蓝月亮目前在积分榜上仅落后同城对手1分，目前双方都已经踢完了10轮联赛。

布朗是乐观地认为他的老东家可以在这场万众瞩目的德比战中战胜对手，甚至有机会在赛季末依旧排名在同城死敌身前，甚至是捧起2012-13赛季之后再也没能染指的英超冠军。

“本赛季已经进行了很多轮，而从截至目前的表现来看，我认为赛季结束时曼联有机会在排行榜上超过曼城。不要误解我的意思，这仍然会很艰难，可能会有六支球队进行争夺冠军战。”这位前红魔后卫告诉媒体。

“德比战总是让人紧张，比如我，提起曼市德比我就会想起2006-07赛季送出的那粒点球，而实际上那根本就不是点球。德比会很特殊，这和球员、球队的状态无关。我认为这两支球队都能取得进球，而最终曼联会以2-1的比分取胜。”

“我不明白曼联为什么不能超越曼城赢得联赛冠军，仅仅从这个赛季的表现来看。”

“曼联上赛季在没人想到的情况下获得了英超前四名，，所以有时候你必须在适当的时侯给予应得的信心。”

“我只希望曼联能在英超联赛中具备更多的稳定性，尤其是在主场作战时。如果本赛季他们能在老特拉福德连续赢下六、七场比赛，我认为没有人会质疑这支球队是否真的是冠军争夺者。”

关于索尔斯克亚在梦想剧场帅位的猜测在欧冠失利后一直被激烈讨论与猜测，但是布朗仍然确信他的前队友是带领俱乐部前进的合适人选。

“确实，我也对这样的结果感到失望，不过我是因为曼联上赛季为了进入欧冠而付出了巨大努力，而我知道我们还会征战欧联杯。欧冠出局后，英超联赛已经成为了球队最重要的比赛，我们有机会赢得冠军。”

“至于奥莱，他总是会被媒体盯上，但他知道自己在做什么。他在做他想做的事情，他让球员们按照他想要的方式踢球。”他补充道。

“他试图建立一支真正强大的球队，因为在这个竞争如此激烈的联赛中，你确实需要这样的阵容。”

“奥莱受到了很多批评，但这是执教曼联必须要承受的。如果你被打败了，你就会被批评，如果你率队赢下了比赛，那么你就会得到表扬。”

“索尔斯克亚了解俱乐部。他担任教练已经有一段时间了，他知道他想把俱乐部带到什么位置，让其回到属于它的地方。我们都明白，这不是一夜之间就能实现的。”