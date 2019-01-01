韦斯·布朗力劝曼联签下格拉利什和麦迪逊

索尔斯克亚的球队将会从两名有前途的英格兰球员的加盟中受益，他们将帮助球队在英超联赛中竞争。

前红魔后卫韦斯·布朗相信,曼联必须引进阿斯顿维拉的队长杰克·格拉利什和莱斯特城的球星詹姆斯·麦迪逊。

据报道曼联希望在一月加强他们的中场，因为他们希望从赛季初的冷淡状态中恢复过来，而22岁的麦迪逊据说是他们的候选人之一。

在最近的转会窗口中，24岁的格拉利什与几家顶级英超俱乐部联系在一起，前英格兰中后卫布朗相信这两名球员将对索尔斯克亚的球队产生巨大的影响。

“我想奥莱会在一月份尝试购买。曼联需要另一名前锋和一名攻击型中场，就是那个10号小天才。”他告诉《888体育》：“防守很好。守门员很好。理想的情况是两名前锋和两名中场。要是有那么容易就好了！”

在谈到阿斯顿维拉和莱斯特城的球星时，他说：“在过去几场比赛中，格拉利什表现得非常出色。他总能看到传球。麦迪逊一直都很好，他是禁区的威胁。这两位年轻的英格兰球员绝对会帮助球队。”

麦迪逊并不是唯一一个布朗相信红魔应该追逐的莱斯特城球员，他敦促他们追逐22岁的左后卫齐尔维尔，他相信齐尔维尔会抓住机会来到老特拉福德。

“我仍然认为曼联对球员有吸引力。我们仍在购买大牌球员，而且有很多优秀的英格兰球员，哈里（马奎尔）和阿隆（万-比萨卡）就加盟了。”他补充道。

“齐尔维尔是一名出色的球员，而莱斯特城的表现也很出色，你可以看到整支球队都被提升了。但是如果曼联选择齐尔维尔，我相信他一定会来的，100%。”

布朗相信他的前曼联队友索尔斯克亚会在转会市场上做出正确的决定，他坚信球队需要时间回到正轨。

“我知道我们经常这么说，但是奥莱了解俱乐部，他还没有掌控大局。他看着它，看到了他所拥有的。”他说：“他花了很多时间，他不会去买一个他认为不适合为曼联踢球的人。”

“这将会发生，他会得到他想要的球员，然后我们就可以开始讨论这件事。但这是重建的情形，需要时间。我认为俱乐部必须给他时间，否则你就只能从头再来。你看看球队，你知道你需要球员，不管教练是谁，情况都是这样。你必须让奥莱让他的球员上场，然后你才可以开始。他马上说他有一个计划，这就是他想做的，这需要一段时间。你必须接受这一点，我相信曼联也知道这一点。他很勇敢，因为大家对他的期望很高。”