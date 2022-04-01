布斯克茨：我很想念梅西 如果他回归巴萨我愿意把队长袖标交给他

布斯克茨表示自己很想念梅西，并相信梅西也很想念自己。他声称如果梅西回归巴萨，自己很愿意把队长袖标让出来给对方。

梅西去年夏天转会加盟巴黎后表现糟糕，因此最近媒体出现了关于他将回归巴萨的传闻。

巴萨主帅哈维此前已为梅西的潜在回归打开了大门，而布斯克茨则明确表示自己会张开双臂欢迎阿根廷巨星回家。

他告诉RAC1：“梅西的离开很艰难，一开始我们都很震惊。我当然希望梅西回来，但他和另一支球队有合同在身，同时他离开球队的方式也让一切变得复杂。”

“没有人像梅西一样给了我们这么多，我想念他，我相信他也想念我。”

“哈维说梅西回归的大门是敞开的，我会把队长袖标交给他，我尊重且钦佩他。”

巴萨目前正在经历重建，而33岁的布斯克茨仍然是球队计划的一部分，他如今的合同将在2023年到期，但他不排除续约的可能性。

布斯克茨说道：“当我合同结束时，我会决定什么对自己来说最好。如果我状态还好，我会想留在巴萨，如果状态不好，我会接受自己的时代已经过去的现实。”

“我认为自己依然可以帮助球队，我还有一年合同在身，我会看看到时候主帅和俱乐部有什么打算，我永远不会成为巴萨的麻烦。”

“我觉得自己不会为巴萨以外的欧洲球队效力。”

巴萨目前正在寻找中场引援对象，此前消息称他们已经免签米兰中场凯西，而布斯克茨也谈到了这名潜在新援。

布斯克茨说道：“凯西必须适合主帅的计划，我很高兴看到球队引入能让我们变得更好的球员，任何能让我们变强的球员的加盟都是好事。”