布斯克茨懊恼巴萨阵容缺乏深度：计划不足

在又一场表现不佳的比赛后，西班牙人抱怨红蓝军团幕后目光短浅的做法。

巴塞罗那的阵容计划受到了塞尔吉奥·布斯克茨的质疑，在1-1战平那不勒斯后，他表示对主教练奎克·塞蒂恩的选择不足感到担忧。

巴萨在周二晚上的比赛中以一个平局逃离了圣保罗球场，尽管他们在大部分比赛中都表现得差强人意。

其他球队

西班牙冠军在上半场一球未进，那不勒斯在60分钟时凭借德赖斯·莫滕斯的精彩进球取得领先。

主队本来有机会扩大领先优势，但在第57分钟格雷兹曼接到塞梅多的低传后扳平了比分。

阿图罗·比达尔被红牌罚下，将缺席3月18日在诺坎普举行的第二回合比赛，还有布斯克茨，他在下半场吃到一张黄牌后也将被禁赛。

杰拉德·皮克在伤停补时阶段因脚踝问题一瘸一拐地离开赛场，现在他也面临着一段时间的场外康复生涯。

由于苏亚雷斯和登贝莱将因伤缺席本赛季剩下的比赛，塞蒂安不得不到青训学院寻求额外的增援，带领了四名B队球员前往那不勒斯。

巴萨的阵容将在第二汇合比赛中达到极限，布斯克茨也批评了俱乐部没有采取先发制人的措施来避免这种情况的发生。

“我和塞梅多离被禁赛只有一步之差，所以我们总是冒着停赛的风险。”他在赛后说。

“我们希望皮克的伤势不是很严重，但是我们将用我们现有的一切来进行第二回合的比赛。我们没有一个强大的阵容，不幸的是，这就是我们原本的计划。”

克罗地亚中场伊万·拉基蒂奇也表达了他队友的观点，他说：“我们的大名单很短，但那些负责的人都知道这一点。”

“解决方案就是这样。那些可以上场的球员必须非常努力，因为我们在第二回合有一场重要的比赛。”

塞蒂安现在将开始让他的球员为周日在伯纳乌对阵皇马的比赛做准备。

上周末在诺坎普5-0击败埃尔巴后，巴萨在西甲积分榜上领先劲敌2分，而在对阵莱万特的比赛中，白衣军团0-1意外失利。