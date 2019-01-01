布斯克茨：德容需要适应巴萨的足球风格

西班牙中场肯定了自己这位新队友的能力，并且展望了一个光明的未来。

德容在这个夏天正式登陆诺坎普，他被视为是加泰俱乐部在中场位置上，布斯克茨的接班人。不过，虽然过去两场比赛，德容与布斯克茨无一缺席，但巴尔韦德的球队显然没能取得一个不错的开局。

新赛季首轮，巴萨就与毕巴战平，好在第二轮他们战胜贝蒂斯拿到赛季首胜，而就在上周，他们又在奥萨苏纳身上吃到一场2-2的平局。

布斯克茨在接受采访时说道：“他（德容）必须适应与阿贾克斯不同的足球风格。但他表现得很出色，不管是现在还是未来。他可以成为顶级球员。”

去年跟随阿贾克斯打入欧冠四强的德容，目前已经回到荷兰国家队。他在当地时间周五晚间与德国的欧预赛中首发出场，打入了他在国家队的处子球，帮助橙衣军团4-2战胜2014年世界杯冠军。

而布斯克茨所在的西班牙，正准备迎接他们欧预赛的六战六胜。这场比赛将使得拉莫斯追平自己前队友卡西利亚斯167场国家队出场纪录。

布斯克茨继续说道：“这是一个伟大的出场数字。他（拉莫斯）是一位顶级球员，他很幸运可以打如此多的比赛，在大赛中走得那么远。”

“他已经赢得了两个欧洲杯冠军和一个世界杯冠军，能够拥有他这样的队长是一种荣幸。”

现年31岁的布斯克茨比拉莫斯还要略小2岁，所以他坦言自己还完全没有考虑过退役的事。

“这要取决于我自己的感受以及教练的信任。我只考虑这个赛季，继续努力去做得更好。”

“接下来就是欧洲杯，我会把精力放在那个上面。我不知道能告诉你些什么。”