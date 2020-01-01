布拉德利：为了让萨拉赫得以提高 我曾建议他关注梅西

前埃及主帅告诉利物浦球星要尽力模仿巴萨球星。

前埃及主教练鲍勃·布拉德利透露了他给萨拉赫的建议，密切关注巴萨巨星梅西的比赛，以将自己提高到世界级。

这位62岁的美国教头在2011-2013年执教执掌埃及国家队，在此期间，当时还是一位年轻球员的萨拉赫开始显露头角，进入了埃及国家队。

之后，他前往瑞士加盟巴塞尔，而后又碾转效力了切尔西、佛罗伦萨和罗马。自从2017年转会利物浦后，这位27岁的球员才真正引起了人们的注意，他在100场英超比赛中打进了70个进球，帮助俱乐部拿到了2019年的欧冠冠军，并与球队一起即将拿到30年以来的第一座国内联赛的冠军奖杯。

其他球队

布拉德利认为，自己建议萨拉赫去模仿六次获得金球奖的巴塞罗那球员莱昂内尔•梅西，是他后来成功的秘诀。

“在我离开埃及国家队之后，萨拉赫进步了很多，他是一位伟大的球员。”这位美国人在接受埃及电视台采访时表示。

“我告诉他要密切关注梅西，这样他才能提高自己在球场上的表现，他听从了我的建议。”

“那时候我试着去改变他的位置，让他踢前锋，因为他有速度。他现在是世界上最好的球员之一。”

萨拉赫和他的利物浦队友们正准备在6月中旬重返赛场，在此之前，由于新型冠状病毒疫情的爆发，他们不得不经历了一段很长时间的隔离期。

克洛普的球队只需要6分就能获得英超历史上的首冠，他们将在6月21日对阵莫西塞德郡德比死敌埃弗顿。在与水晶宫的比赛结束三天后，他们将与曼城进行两强对决，目前他们已经在联赛中领先了卫冕冠军25分。

萨拉赫本赛季在26场英超比赛中斩获了16球6助攻，比射手榜榜首的瓦尔迪落后了3球。