布冯签下一年合同 重返尤文图斯

41岁的布冯在离开尤文图斯一年后回归球队。

吉安路易吉·布冯再次成为尤文图斯的一员，这位传奇门将与尤文签下了为期一年的合同。

他在法甲联赛冠军得主巴黎圣日耳曼度过了一个赛季后回到了斑马军团。

在2017-18赛季结束时，布冯动情地告别了尤文图斯和爱戴他的球迷。仅仅12个月后，他就回来了。

这位标志性人物已经41岁了，但他目前还不想挂起手套。

尤文很高兴能再次利用他丰富的经验和与俱乐部的紧密联系。

据知情人士透露，布冯已经与俱乐部签订了一份为期一年的合同，基本金额为150万欧元，外加奖金。

他已经回到了熟悉的环境，填补了什琴斯尼后面的替补位置。

对于一个一年前以无可争议的头号门将身份离开的人来说，这意味着角色的转变。然而，布冯正在接近他辉煌的职业生涯的终点，他承认他现在必须担任一个配角。

在离开都灵时，他谈到了什琴斯尼作为他的继任者的能力，对此他没有任何疑虑。

在巴黎圣日耳曼的一段时间并没有像这位前帕尔马门将所希望的那样结束，他在所有比赛中只出场了25次。

然而，布冯确实帮助大巴黎获得了冠军，这意味着他所代表的每一支球队都获得了重大荣誉。这其中就包括意大利国家队。2006年，这名代表意大利国家队出场176次的球员就曾在世界杯上夺冠。

他希望，在2019年至2020年期间，能有更多优秀履历被收录进来。布冯在尤文的上一段效力期间里获得了9次意甲冠军和4次意大利杯冠军。

欧冠冠军已经被证明是难以捉摸的，但是一支由克里斯蒂亚诺·罗纳尔多带领的尤文将希望在下个赛季结束他们对欧洲赛场成功的漫长等待。