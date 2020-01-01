布冯：明年我们将看到萨里执教下的真正尤文图斯

这位传奇的门将认为他的主教练在未来12个月将在老妇人取得更好的成绩。

吉安路易吉·布冯相信，在更长时间让俱乐部适应自己的执教风格之后，下赛季大家将看到真正的毛里齐奥·萨里以及他执教下的真正尤文图斯。

这支冠军球队现在的目标是蝉联自己的第九座意甲冠军奖杯，在联赛还剩12场的情况下，斑马军团目前暂时领先第二名的拉齐奥一分。

由于新型冠状病毒的影响，意甲一度停摆了三个月之久，但布冯认为球队能够适应萨里的战术。

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“我相信明年我们将有机会看到真正的萨里和他执教的尤文图斯。”布冯告诉DAZN意大利站。“在这么多年后，当你做出改变时，球员回应新主帅战术安排的意愿以及自我的激励，总是会产生影响。”

今年3月初，随着新型新冠肺炎疫情席卷全球，意甲联赛被迫暂停，意大利共有238,000例新冠肺炎病例，造成34405人死亡，而目前意大利的比赛已经开始恢复。

“说到赛季重启，我认为这是具有社会价值的，我相信足球比赛能够提升整个国家的士气，能够给人们带来激情，这是我们所有人都需要的。”

尤文前锋保罗·迪巴拉是感染上这种病毒的球员之一，但他已经完全康复，并有望在联赛恢复后及时复出。

迪巴拉在本赛季的35场比赛中打入13粒进球，助攻12次，是尤文图斯进攻端的重要组成部分。布冯认为自己的这位队友，无论是作为首发还是替补，都有能力影响比赛。

“我认为迪巴拉是一个非常棒的球员，他已经意识到自己无论是首发还是替补，都可以对比赛产生决定性的影响。对于我们来说，在这种情况下能够依靠保罗·迪巴拉是非常重要的。”

另一位与迪巴拉并肩作战的明星球员，C罗在都灵度过了自己的第二个赛季，他已经在22场比赛中打进了21个联赛进球，这是他在2018-19赛季整个意甲赛季的进球数。

布冯相信C罗是足坛历史上的冠军球员，并透露葡萄牙超级巨星拥有他在其他球员身上从未见过的精神力量。

“克里斯蒂亚诺是足球史上的冠军球员，他是独一无二的。他是一名有决心，有对胜利渴望的球员，他的精神力我从未在其他球员身上见到过。

截至目前，布冯只为尤文图斯在意甲出场7次，但这位老将认为这有助于自己保持身体和比赛状态。

“这赛季我参加的比赛确实变少了，但这也是正常的。即便如此，每当我上场比赛的时候，依旧会充满动力，能让我保持住最佳状态的秘诀就在于我放弃了一些比赛。”