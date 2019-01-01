布冯：我来大巴黎不是为了钱

布冯表示自己去巴黎踢球并不是为了钱，同时坚称他不会为了金钱出卖自己的梦想的理念。

布冯坚称自己转会去巴黎圣日耳曼并不是为了钱，他表示自己永远也不会出卖理想。

在上赛季末与尤文图斯的合同结束后，许多人都认为布冯会选择退役，但最终大巴黎成功说服了这位意大利传奇门将再踢一年，现在布冯正在巴黎和阿雷奥拉竞争主力位置。

有些人认为布冯去巴黎只是为了钱，但这位即将年满41岁的传奇门将表示人们只是嫉妒自己，他说道：“人总会有嫉妒之情，这很正常。”

“首先我们不要被其他人的判断和想法所影响，我永远不会为了钱出卖自己的梦想和理念，如果我要这么做，我早就这么做了。钱很重要，有钱意味着更好的生活，但我不是一个肤浅的人，批评者们曾认为我是一个狂人，但我的热情让我变得年轻，如果我想继续踢球，我不能像个老爷爷一样。”

“有时候我比20岁的小伙子还要蠢，人们并不考虑我的年龄，能够来巴黎圣日耳曼踢球我非常自豪。收到这样一支俱乐部的报价让我很满意，我一直做到最好，我相信我这些年来一直表现得很好，而生活决定给我这样一个额外的收获。”

有人认为布冯的到来会拖慢奥雷奥拉的进步，但布冯表示自己是在帮助这位25岁的晚辈，他说道：“年龄不同，我们之间没有竞争，只有团结和友谊。”

“阿雷奥拉是一个出色的门将，一个非常懂得感恩的人，当他上场的时候他总是很开心，我来这里也是为了帮助他成为法国国家队和巴黎圣日耳曼的门将标杆。”