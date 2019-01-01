布冯：感谢尤文 能和C罗踢球是一份杰出的礼物
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吉安路易吉·布冯感谢尤文图斯给了他“杰出的礼物”，在回到俱乐部后，他能够和克里斯蒂亚诺·罗纳尔多在同一支球队踢球。
布冯去年离开尤文，在巴黎圣日耳曼度过了一个赛季，之后他拒绝了留在法甲的机会。
布冯的下一个目的地是都灵，在那里他度过了他职业生涯中最好的17年。
41岁的布冯与俱乐部签订了一份将于2020年到期的合同，他对有机会称呼罗纳尔为队友感到特别兴奋。
当被问及与这位前皇马球星一起踢球时，他对记者说:“这太美好了。在我职业生涯临近结束的时候，我能够和内马尔和姆巴佩一起踢球，这要感谢巴黎圣日耳曼，现在这一切将会发生在克里斯蒂亚诺·罗纳尔多身上，这要感谢尤文图斯。”
“我认为，以我的经验和历史，能够以这样的方式结束职业生涯，是一件杰出的礼物。”
在他为尤文效力的上一段时间里，布冯是在2012年皮耶罗离开尤文之后的队长，同时他也是1号球衣的主人。
基耶利尼和什琴斯尼都向他提出了邀请，但布冯感激地拒绝了，他坚称自己不会回到都灵去踩任何人的脚。
“我要感谢什琴斯尼和基耶利尼，他们给了我一号球衣和队长袖标，”他补充道：“我来这里是要像往常一样有所贡献，而不是要从别人那里拿走任何东西。尤文的第一门将必须是一号门将，而我的兄弟乔吉奥必须是队长。我选了77号，这是我的历史，也是帕尔马的历史。正是这件球衣让我来到了尤文图斯，它激励了我。”