布冯：感谢尤文 能和C罗踢球是一份杰出的礼物

这位经验丰富的门将对于回到都灵后能够和这位五次金球奖得主并肩作战感到非常兴奋。

吉安路易吉·布冯感谢尤文图斯给了他“杰出的礼物”，在回到俱乐部后，他能够和克里斯蒂亚诺·罗纳尔多在同一支球队踢球。

布冯去年离开尤文，在巴黎圣日耳曼度过了一个赛季，之后他拒绝了留在法甲的机会。

布冯的下一个目的地是都灵，在那里他度过了他职业生涯中最好的17年。

41岁的布冯与俱乐部签订了一份将于2020年到期的合同，他对有机会称呼罗纳尔为队友感到特别兴奋。

当被问及与这位前皇马球星一起踢球时，他对记者说:“这太美好了。在我职业生涯临近结束的时候，我能够和内马尔和姆巴佩一起踢球，这要感谢巴黎圣日耳曼，现在这一切将会发生在克里斯蒂亚诺·罗纳尔多身上，这要感谢尤文图斯。”

“我认为，以我的经验和历史，能够以这样的方式结束职业生涯，是一件杰出的礼物。”

在他为尤文效力的上一段时间里，布冯是在2012年皮耶罗离开尤文之后的队长，同时他也是1号球衣的主人。

基耶利尼和什琴斯尼都向他提出了邀请，但布冯感激地拒绝了，他坚称自己不会回到都灵去踩任何人的脚。

“我要感谢什琴斯尼和基耶利尼，他们给了我一号球衣和队长袖标，”他补充道：“我来这里是要像往常一样有所贡献，而不是要从别人那里拿走任何东西。尤文的第一门将必须是一号门将，而我的兄弟乔吉奥必须是队长。我选了77号，这是我的历史，也是帕尔马的历史。正是这件球衣让我来到了尤文图斯，它激励了我。”