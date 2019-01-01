布冯低调回归尤文：不要主力门将不要队长袖标

这位回归的斑马军团英雄很高兴在转会回到他的老东家后成为球队的一员。

尤文图斯新签下的布冯在回到他的老东家后，表示对队长袖标和尤文一号门将位置都不感兴趣。

布冯在2018年夏天离开了尤文后加盟了巴黎圣日耳曼。

然而，他在法国的时间并没有完全按计划进行，因为他在巴黎圣日耳曼冠军联赛输给曼联的比赛中犯了一个错误而受到批评，直到今年6月他才确认不会延长在王子公园的逗留时间。

现在，41岁的他将与什琴斯尼竞争意甲冠军的门将位置，但不指望能获得以前的特权。

布冯在周四接受记者采访时说：“什琴斯尼想把主力门将位置给我，基耶利尼也想把队长袖标给我。”

“但我不是那种会从别人身上拿走任何东西的人。我想过穿上77号球衣。”

布冯补充说，他很高兴有机会回到都灵，在那里他获得了多年来世界上最好的门将之一的声誉。

他在社交媒体上发布的一段视频中对尤文球迷说：“我很高兴回到家，有机会再次拥抱你们。”

“这是我一生中最快乐的日子之一。现在我确信，生活是不可思议的，梦想是值得的。”

“我回来是因为你不能拒绝一位女士的邀请。我回来是因为这是我的家。”

这位前意大利国脚在2001年从帕尔马加盟尤文，在接下来的17年里，他参加了超过650场比赛，成为俱乐部的标志性人物。

他为尤文图斯赢得了9个意甲冠军，并且在2006年老妇人因电话门丑闻而降级后，也一直和球队在一起，并在第二年获得了重返意甲的机会。

布冯也因为2006年在意大利的胜利而获得了世界杯冠军的奖牌，但尽管他在斑马军团的决赛中出场三次，却从未在冠军联赛中尝到成功的滋味。

现在，当他第一次在尤文与C罗搭档时，这位老将可能还有一次机会获得冠军。