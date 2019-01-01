布冯：他集博格巴比达尔和马尔基西奥于一体

前尤文门将对于自己在大巴黎的队友拉比奥特赞不绝口，他相信这位与斑马传出绯闻的球员必定不会让萨里失望。

效力大巴黎期间，布冯已经充分观察过了拉比奥特的实力，尽管这位中场在去年12月之后因为拒绝了球队给出的新合同而遭到雪藏。

随着拉比奥特目前的合同即将到期，法国国脚在本月早些时候已经确认，他正在与尤文进行接触。

布冯相信，意甲冠军将会得到一名足以令他们满意的新援，因为前尤文中场博格巴可以带给球队的，拉比奥特也一样能够做到。

在接受Corriere dello Sport采访时，布冯说道：“他是一个完美的综合体，他具备博格巴宛如一个大橱柜般的身体素质，比达尔的个人品质，并且潜在的还有马尔基西奥的充沛精力。”

“他是如此的令人难以置信，超级强大。他需要增加自己在对方十二码区域内的时间，但他有能力成为一名单赛季进球数到10的球员。”

“他也是一个好人，一个好队友。”

如果拉比奥特加盟斑马军团，那么他或许会成为刚刚官宣成为尤文新帅的萨里阵中，今夏第一位签下的新援。

萨里在2018-19赛季结束后从切尔西下课，而前尤文主帅阿莱格里则在帮助球队再次卫冕意甲冠军后离开球队。

前尤文门将继续说道：“老实说，尤文的阵容已经很难提高太多了，所以选萨里不会是要他来改革的，也不会是一场赌博。他只是代表了一种新的途径，新的故事。”