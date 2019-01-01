布伦丹·罗杰斯是如何在利物浦从英雄变成狗熊？

这名爱尔兰人在2014年带领一支激动人心的红军与英超冠军失之毫厘，但仅仅一年多后就被解雇了。

事后看来，布伦丹·罗杰斯一定知道末日即将来临。

那是2015年9月，距离利物浦在安菲尔德击败卡莱尔后大约一个小时。

这不是一场值得骄傲的胜利。在对阵英乙的比赛中，红军需要赢得点球的结果来确保晋级。在120分钟内，他们有47次射门，但只打进一球。他们在半场和加时赛期间都遭到了球迷的嘘声。

他们还失去了德扬·洛夫伦和罗伯托·菲尔米诺。

是的，这是一个糟糕的夜晚，但你不会从罗杰斯赛后的举止就知道。

“晚上好，先生们，”他微笑着，在离开体育场的路上遇到了几个当地的记者。“比赛很有趣，是吧？又美好又刺激！”

在这种情况下，他的活泼令人吃惊。罗杰斯是个有压力的人。他的球队在过去的五场比赛中没有赢过一场，在英超联赛中排名第13。人们普遍猜测这是他在安菲尔德统治的最后几天。

事实证明，的确如此。

在卡莱尔之后，罗杰斯只当了10天的利物浦主帅。2015年10月4日，在1-1战平埃弗顿后，芬威体育集团(Fenway Sports Group)主席迈克·戈登(Mike Gordon)给他打电话，让他去梅尔伍德与首席执行官伊恩·艾尔(Ian Ayre)开会。

他知道接下来要发生什么了。

罗杰斯被解雇时，利物浦在英超联赛中排名第十，几乎没有人质疑俱乐部的决定是否明智。这支球队除了退步之外没有任何进展，它与支持者的关系也在恶化。罗杰斯仍然可以微笑，至少偶尔可以，但安菲尔德不是一个快乐的地方。

在默西塞德郡，对他来说，究竟是如何就如此快地天翻地覆的呢？

就在18个月前，他还站在安菲尔德不朽的边缘。他在诺维奇向欢呼雀跃的利物浦球迷致敬，他知道再多三场比赛，再得七分，就能结束俱乐部对联赛冠军的等待。他从不承认，但在诺福克的那个周末，他认为他做到了。

他的球队在赛季之初并不被看好，但在11连胜之后，他们坐上了积分榜头名。罗杰斯在他作为红军主帅的第二个赛季，即将跟随伟大球员香克利，佩斯利，费根和达格利什的脚步:。

当然，他没有。在对诺维奇的比赛后的那个星期，穆里尼奥的切尔西来到了安菲尔德，杰拉德滑倒，登巴巴进球，一切都不一样了。

利物浦输掉了比赛，然后在水晶宫在3-0领先的情况最后只收获一场平局。他们从可以得到的57分中拿了48分，但最终以3分落后于曼城获得亚军。

等待还会继续。它还在继续。

围绕2013- 2014赛季，有很多修正主义的声音，很多人不愿意把荣誉归功于一个由西蒙·米尼奥莱、马马杜·萨科、马丁·斯科特尔、乔恩·弗拉纳甘、卢卡斯·莱瓦和乔·艾伦(Joe Allen)组成的挑战冠军的团队。

当然，罗杰斯有才华横溢的苏亚雷斯，他在33场联赛中打进31球。他还以自己的生命的形式拥有丹尼尔·斯图里奇——联盟的两名顶级得分手一起工作。

但他也把年轻时的拉希姆·斯特林培养得很出色，把上了年纪的杰拉德改造成了一个深度组织核心，让菲利普·库蒂尼奥踏上了成为明星的道路，把乔丹·亨德森从安菲尔德的弃儿变成了未来的队长。他让弗拉纳甘成为英超左后卫，成为英格兰国脚。

他的球队在那个赛季打进了101个联赛进球。在安菲尔德，他们五次战胜阿森纳，四次战胜埃弗顿，三次令人激动地战胜曼城，这都被称为是冠军决胜局。

他们在老特拉福德以3-0取胜，在白鹿巷和安菲尔德分别以5球和4球痛击热刺。他们让支持者梦想成真。“布伦丹·罗杰斯的利物浦，我们在通往光荣的路上。”球迷们如此唱道。

“这是一段不可思议的旅程，”罗杰斯回想起那周。“无论我走到哪里，当我遇到利物浦球迷时，他们都想谈论那个赛季。”

他是在2012年夏天来到默西塞德郡的，是一个不太受欢迎的取代达格利什人选。利物浦赢得了联赛杯，并在前一年进入了足总杯决赛，但是达格利什还是被解雇了。在许多人看来是不公平的。

当时的计划是寻找一个更年轻、更有活力的教练，在预算紧张的情况下为俱乐部工作。后来前往埃弗顿执教的罗伯托·马丁内斯，是另一个候选人考虑。

第一赛季很艰难。利物浦排名第七，落后冠军曼联28分。他们在欧联杯32强中出局，在国内杯赛上毫无进展。

与此同时，罗杰斯的夸张和管理风格也招致了一些人的嘲笑。他将从前东家斯旺西1500万英镑签下的艾伦命名为“威尔士哈维”，并谈到另一位新成员法比奥•博里尼(Fabio Borini)时，浆砌描绘为莱昂内尔•梅西伊恩•拉什的混合体。

俱乐部决定让福克斯足球频道(Fox Soccer)放映一部六集的纪实纪录片，向全世界观众展示了这位新教练及其独特之处——利物浦所描绘的罗杰斯形象已经被证明是难以改变的。

他后来承认：“这是我从来没有真正想过要做的事情，而且事后看来，这件事不应该让一个主教练来做——尤其是一个年轻的主教练。”

不过，在球场上，在2013年1月的转会窗口引进的斯图里奇和库蒂尼奥带来了改变。特别是斯图里奇，在16场比赛中打入11球。罗杰斯正在证明自己是一个精明的教练，他的训练和想法让球员参与进来并不断提高。

进入2013-14赛季，尽管在夏天与苏亚雷斯发生了争执，但利物浦仍有一种冲劲。

这种势头使他们接近冠军，但好事很少能持久。由于没能成功登顶，罗杰斯和利物浦发现自己在往下掉——而且速度很快。

苏亚雷斯是2014年夏天离开的，利物浦想要替换他的努力失败了。他们错过了阿莱克西斯·桑切斯(Alexis Sanchez)，洛伊克·雷米(Loic Remy)的交易由于医疗问题而失败。罗杰斯与球队续下了一份四年的新合同，并被任命为年度最佳教练，但他在利物浦的走势却只朝着一个方向发展。

最后，他说，他有两个人选来代替苏亚雷斯——马里奥·巴洛特利和33岁的埃托奥。罗杰斯在那年夏天利物浦访问美国时曾嘲笑过签下巴洛特利的想法，但几周后，这名意大利人的名字就浮出了水面。“这是一场赌博，”罗杰斯后来承认，尽管当时他声称俱乐部支付了1600万英镑，锁定了“一个很好的买卖”。

的确是一场赌博。巴洛特利在安菲尔德从来没有表现出良好的状态，他只为红军打进一个联赛进球。与此同时，他在训练场上的表现几乎总是注意力不集中。他是俱乐部历史上最糟糕的引援之一。

当转会窗口关闭几天后，斯图里奇在英格兰国家队的比赛中受伤，罗杰斯的计划陷入了更大的混乱。他们的明星前锋要缺阵到明年1月。

利物浦在这个夏天花了一大笔钱，买下了亚当·拉拉纳、马尔科维奇、洛夫伦、埃姆雷·詹和阿尔贝托·莫雷诺等人，但是由于没有可靠的前锋选择，他们很快就开始走下坡路了。

敢于梦想的粉丝们很快就变得暴躁起来。2014年11月，利物浦在欧冠小组赛中输给了皇家马德里，罗杰斯失去了一大批支持者和几名球员。

那天晚上，他把注意力放在了即将到来对阵切尔西的联赛比赛上，杰拉德、亨德森、斯特林、库蒂尼奥和巴洛特利都没有上场。消息在比赛当天开始传出，让西班牙首都的支持者们目瞪口呆。

这样的安排可以理解。他们已经等了五年才重返冠军联赛。利物浦在伯纳乌0-1输掉了比赛，在恢复了明星阵容之后，但还是在周末被切尔西击败。罗杰斯的狡猾计划可谓是竹篮打水一场空。

冬季的复苏带来了一个以斯特林为前锋的3-4-3阵型的转换，短暂地带来了新的希望。利物浦在联赛中13场不败，但罗杰斯知道他不可能永远阻挡住潮流。

“我们失去了自己的特色，”他本周承认。“我没有看到一个球队以我所相信的方式比赛，因为我们无法在前场压得太靠上。”

2014-15赛季的结束是痛苦的。杰拉德在安菲尔德与曼联的关键主场比赛中没有获得首发，罗杰斯无奈地看着这位愤怒的队长在半场结束后上场，并在60秒内得到一张红牌。一周后，他的球队在与阿森纳的比赛中以1-4惨败。

事情即将变得更糟。在温布利的足总杯半决赛中输给蒂姆·舍伍德的阿斯顿维拉已经够糟糕的了，但是在赛季的最后一天1-6在斯托克城的羞辱却是最糟糕的。

那是杰拉德在俱乐部的最后一场比赛，也是利物浦52年来最糟糕的一场失利。半场结束时，他们以0-5落后，在离场时被自己的支持者怒骂。罗杰斯一开始让詹担任右后卫，库蒂尼奥和拉拉纳担任前锋。斯特林那时已经表明了他离开的意愿，但他只是个没用的替补。

之后，利物浦允许乔丹·伊比在赛后通过俱乐部的网站和电视频道接受媒体采访。当时19岁的一笔只在半场结束时才上场，而他的球队已经落后5分了。这是资深球员和工作人员的失职，是对支持者的一记耳光。

罗杰斯本打算在那场比赛后乘直升机去温布利看他的儿子安东在斯文顿队参加英甲附加赛决赛。他明智地放弃了这个想法。在赛后的新闻发布会上，他看上去就像一个心碎的人。他首先向球迷们道歉。

事实上，他当时就应该被解雇，但几天后在利物浦与戈登的一次高层会议后，他被暂缓执行死刑。

其他人就没这么幸运了。他的长期助理教练科林•帕斯科(Colin Pascoe)和一线队教练迈克•马什(Mike Marsh)被解职。从那以后，两人都没有再提起过这件事，但可以肯定地说，他们与罗杰斯的关系已经结束了。帕斯科是在度假时得知这一消息的。

2015年夏天很奇怪。杰拉德去了洛杉矶银河队，因为他不相信俱乐部想要留住他，而斯特林则被迫转会到了曼城。加里·麦卡利斯特、佩普·里恩德斯和前唐卡斯特、前克劳利和布里斯托尔城的教练肖恩·奥德里斯科尔也加入了罗杰斯的队伍。

罗杰斯与媒体的关系也发生了变化——他在澳大利亚和远东地区的夏季热身赛中实行了自我媒体禁令，因为他认为自己一直受到不公平的批评并天天覆盖了俱乐部,但他和俱乐部的招聘团队的关系更加紧张,甚至更具破坏性。

他曾与迈克尔·爱德华兹(Michael Edwards)就潜在的目标发生冲突，后者现在是体育总监，但当时是技术表现部门的负责人，他似乎不愿或无法与那些他没有表现出来的球员合作。

公平地说，历史证明爱德华兹对球员的眼光比罗杰斯好。罗杰斯推荐了瑞恩·伯特兰和阿什利·威廉姆斯，格里菲·西格德森和克林特·邓普西，汤姆·因斯和博尼。俱乐部都没有与以上几人签约。与此同时，该俱乐部未能说服亨利克·姆希塔良、威廉和迭戈·科斯塔等人加入。

2015年夏天是滑稽的。爱德华兹和他的团队从霍芬海姆引进了菲尔米诺，认为他是一个理想的解决方案。罗杰斯同意了这笔交易，前提是他还可以从阿斯顿维拉引进克里斯蒂安·本特克，价格超过3000万英镑(3700万美元)。

结果自然是一片混乱。利物浦看起来就像他们上个赛季一样杂乱无章。本特克带球进攻，而菲尔米诺则左右跑动。幸运的是，奥德里斯科尔来到了俱乐部，他公开质疑在训练场上签下巴西人是否明智。

他们勉强赢了几场，但很快就散伙了。他们主场0 - 3输给了西汉姆，客场1-3输给了曼联。班特克挣扎着，菲尔米诺挣扎着，每个人都挣扎着。从八月中旬到十月初，利物浦只赢了九场比赛中的一场。

在对埃弗顿的比赛中被逼平之后，我们现在知道戈登决定用克洛普替换罗杰斯的计划已经有了很大进展。德国人在罗杰斯被解职几天后来到俱乐部，并宣称“没有人喜欢这支球队……即使是现在的球队本身。”

“我明白了，”罗杰斯说。“从他们的角度来看，也许我可以在夏天就离开，但是他们想给我机会。”

“那是一个艰难的赛季开始，他们觉得需要改变。你看，这对他们来说效果很好。”

本周末，罗杰斯将回到安菲尔德，这是他离开后的第一次。他率领的莱斯特队目前在英超联赛中排名第三，并且有望成为本赛季第一支从利物浦身上拿分的球队。

现年46岁的罗杰斯已更加老谋深算，他说他对以前的俱乐部并无恶感。

“我永远不会怨恨，”他本周说。“我希望(克洛普)成功，俱乐部成功。”

“我很自豪曾为利物浦效力，我将永远感谢他们给我这个机会。我很期待回去。”

届时，他将会受到主场支持者的热烈欢迎。这场比赛可能以痛苦的方式结束，但利物浦球迷不会忘记。

如果再幸运一点，布伦丹·罗杰斯本可能成为安菲尔德的传奇。