巴黎注意了！格拉利什的欧冠首秀预示曼城球星可以击败欧洲最佳

这位英格兰国脚在对阵莱比锡的比赛中展现了自己的风采，证明了他属于欧洲的精英俱乐部

对于格拉利什来说，周三晚上在伊蒂哈德球场，他的欧冠梦想终于实现了。

这位英格兰国脚一生都在等待参加这项欧洲顶级俱乐部赛事的机会，如果他对自己的归属有任何怀疑的话，那么这些怀疑肯定会在对阵莱比锡的辉煌时刻被驱逐。

他右脚灵巧一扣，紧接着一记精彩的弧线球打入球门上角，这让这位曼城新援在欧洲最大的舞台上宣告了自己的位置。

在曼城6-3大胜莱比锡的欧冠小组赛后，格拉利什说道：“我很喜欢这感觉，我已经等待了挺久了，过去几周，我一直期待着参加这场比赛，这是一个美妙的夜晚。”

上个赛季，格拉利什在家看着曼城一路冲进欧冠决赛，他知道一旦英超冠军前来敲门，他就想成为类似旅程的一员。

他享受着初次尝试的每一分钟。

从欧冠主题曲响起的那一刻起——伊蒂哈德球场的嘘声通常比平时要安静一些——到他精彩的个人进球后的喜悦之情，这是一个值得这位前阿斯顿维拉球星铭记的夜晚。

但即使他在这场九球大战中扮演了自己的角色，如果格拉利什想继续在这样的舞台上登场，他会被提醒人们对他的期望是什么。

在格拉利什把比分改写为4-2不久后，瓜迪奥拉在边线上情绪激动地给了这位有史以来身价最高的英国球员战术指示。

瓜迪奥拉对球员的期望可能比其他任何教练都要高，面对即将到来的严峻考验，格拉利什应该明智地听取新教练的建议。

这些考验并不比现在与巴黎圣日耳曼交手更严峻，这支法国豪门在不到两周的时间里就将出现在曼城的欧洲赛程中。

格拉利什说道：“我去看了另一场比赛的结果（巴黎圣日耳曼1-1战平布鲁日），它表明在欧冠联赛中任何事情都可能发生——这就是为什么它是如此美妙的赛事，伴随着欧冠主题曲和其他的一切，感觉太棒了。”

不过，曼城投资1亿英镑并不是为了让格拉利什享受欧冠主题曲。他们相信他可以帮助蓝月亮击败巴黎圣日耳曼这样的球队，赢得曼城高层最渴望的荣誉。

波切蒂诺的球队在欧冠中的糟糕开局可能会让他们更加危险，尽管目前还不清楚姆巴佩在下半场的受伤是否会让他缺席9月28日对阵曼城的比赛。

即使没有法国球星来和梅西以及内马尔组成三叉戟，巴黎在进攻端仍然具有相当大的威胁，而在防守端，他们也可能会比出售了于帕梅卡诺和科纳特的莱比锡更加顽强。

事实上，曼城上赛季曾在欧冠半决赛两回合击败巴黎，但随着球迷回归，以及巴黎今夏的疯狂引援，格拉利什或许会在对阵巴黎的比赛中真正意识到欧冠的水平。

格拉利什拥有成为世界级巨星所需要的魅力，而且他已经证明了他拥有与之相匹配的实力。现在，他必须证明自己有勇气、有信心、有纪律，能够在最高水平上发挥作用。

如果拉莫斯能够复出，那么他和马尔基尼奥斯将组成令人恐惧的中卫组合，而年轻的边后卫努诺-门德斯和阿什拉夫也高价加盟，为这支已经充满创造性天赋的巴黎增添更多的活力和进攻威胁。

因此，格拉利什的全能性将受到最大限度的考验，这就是为什么瓜迪奥拉在今天凌晨的比赛期间把他和马雷兹拉到一边，热情地提供战术建议。

瓜迪奥拉在谈到格拉利什的进球时说道：“希望这是他的许多进球中的第一个。”

“我有一种感觉，他每天都在很多方面做得更好。我很肯定他将来会做得更好，他的贡献也很大。这很好，我为他的比赛感到高兴。”

现在，格拉利什可以尽情享受这个成功的梦想之夜。

尽管他的进球将会在未来的几个月或几年里不断被重播，但他在欧冠的传奇甚至还没有开始书写。

格拉利什能否在下场比赛中帮助曼城拿下巴黎圣日耳曼，将在一定程度上决定他的1亿英镑转会费是否花得值。