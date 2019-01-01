巴黎极端球迷警告内马尔：自我救赎任重道远

法甲冠军的支持者们抨击这位前锋“羞辱”了他们的俱乐部，因为他在这个夏天一直想转会到巴塞罗那。

在备受期待的内马尔为巴黎圣日耳曼重返赛场之前，巴黎极端球迷发表了一份来自球迷团体的声明，警告这位巴西球星必须保持最佳状态才能赢回球迷的心。

内马尔在夏天的大部分时间里都在为回到西班牙而努力，他在季前赛训练中归队较晚，他在媒体前的表现也不尽如人意。

例如，当被问及他最喜欢的足球时刻时，他提到了巴塞罗那在2016-17赛季对阵巴黎圣日耳曼超级大逆转。虽然这是加泰罗尼亚历史上最著名的比赛之一，但它被认为是法国俱乐部中最臭名昭著的比赛之一。

因此，在周六法甲对阵斯特拉斯堡之前，他的行为已经惹恼了巴黎圣日耳曼最忠实和最直言不讳的支持者。

巴黎极端球迷在一份声明中说：“从足球的意义上说，内马尔是他这一代最出色的球员之一，但这远不是我们今天最重要的事情。我们责备他的原因是他在几个场合对我们的俱乐部不尊重，甚至有时羞辱我们的俱乐部。他实施了一个灾难性的沟通策略，试图强行加盟我们的欧洲主要竞争对手之一巴塞罗那，让他的随从替代他发言……除了讨论他最美好的回忆！在他还没有发表任何公开声明，更不用说道歉了，他很快就会回到我们王子公园球场，我们合理地对他身穿我们的球衣上再踢一个赛季持怀疑态度。”

“俱乐部最忠实的球迷团体Virage Auteuil有责任向他表明，他的所有行为都是有后果的。因此，我们邀请所有在某个时刻受到伤害的巴黎支持者向他表明，他不再有犯错的权利，救赎之路将是漫长的……非常漫长。我们不可能因为一个球员而责备球队。”

自2017年以2.22亿欧元(2亿英镑/ 2.63亿美元)的天价从巴萨转会巴黎圣日耳曼以来，内马尔已经为巴黎圣日耳曼踢了58场比赛，进球51次，但脚伤使他无法参加巴黎圣日耳曼的两场关键欧冠比赛。

他在转会过程中一直被主教练托马斯·图赫尔忽视，但他已经训练了几周，预计将在周六对阵斯特拉斯堡的比赛中首发。