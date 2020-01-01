巴黎、曼联还是巴萨？奥巴梅扬今夏或引爆全欧争夺战

这位加蓬国脚将在今夏引发一场转会市场上的大争夺，几大欧洲豪门均对他产生了兴趣。

在加盟阿森纳以后，奥巴梅扬迅速成为了酋长球场最能进球的球员，在他的75次英超出场中，奥巴梅扬已经为枪手打入49粒进球，并贡献了10次助攻。

但不幸的是，尽管他在对手球门前的威胁非常大，但这位前多特蒙德球星并没有为北伦敦豪门带来成功，他甚至还没能以阿森纳球员的身份参加过欧冠赛事。

与此同时，奥巴梅扬与阿森纳的现有合同也进入了最后一年。从目前的情况来看，他与枪手的续约谈判已经陷入了僵局，而为了能够参加欧冠，奥巴梅扬可能会选择在今夏离开酋长球场。

其他球队

由于有着丰富的经验与超强的进球能力，奥巴梅扬在转会市场上并不缺乏追求者。根据够力足球了解到的最新情况，包括巴黎圣日耳曼、曼联和巴萨在内的多家欧洲顶级豪门，都已经决定在今夏参与针对这位枪手前锋的竞购活动。

巴黎圣日耳曼队内目前拥有着伊卡尔迪和卡瓦尼这两位顶级前锋，但由于前者只是租借并且想要在今夏重回意甲、后者又将在夏天合同到期后自由身离队，引进一名新前锋对PSG而言是一次势在必行的转会操作，而奥巴梅扬就是这样一位能够支撑得起法甲豪门攻击线的顶级杀手。

而对于曼联而言，在卢卡库在去年夏天离队后，红魔就一直缺少一位正印中锋，尽管截至目前，一月份租借而来的伊哈洛有着不错的发挥，但这位上海申花前锋的硬实力并不足以支撑得起红魔的进攻。而花费5000万英镑引进奥巴梅扬，就能够完美解决困扰曼联一整个赛季的问题。

至于巴萨，西甲霸主在去年夏天和今年一月份都曾与奥巴梅扬联系在一起，这位枪手前锋可能会被当做苏亚雷斯的替代者引进。

本赛季，奥巴梅扬已经在英超和欧联杯的比赛中登场了32次，为球队贡献了20球1助攻，是截至目前阿森纳的最佳射手。