巴黎换球员出场音乐惹争议 现在已换回旧版主题曲

球迷们对王子公园赛前仪式的改变感到不满，现在俱乐部的代表歌曲将再次响起

巴黎圣日耳曼俱乐部迫于球迷的压力，将菲尔-柯林斯的一首歌作为他们在王子公园球场的入场音乐，这首歌在上个月被充满争议性地替换了。

PSG自1992年以来首次改变赛前入场音乐，将Genesis乐队鼓手的《Who Said I Would》换成了巴黎艺人DJ Snake的歌曲。

然而，这一改变并没有受到球迷的欢迎，俱乐部现在同意让柯林斯的歌曲回归，并探索其他领域，通过俱乐部来推广巴黎人的现代生活。

巴黎圣日耳曼在推特上宣布：“面对球员入场音乐的变化所引发的情绪，菲尔-柯林斯的过去将于周日返回公园。与此同时，我们继续与许多艺术家讨论，以雄心勃勃的、当代的和巴黎的声音来加强我们的身份。”

29年来，《Who Said I Would》一直是巴黎在王子公园球场的入场音乐，在2015年巴黎发生炸弹袭击后，俱乐部短暂使用过《O City of Light》做过出场曲。

在8月14日对阵斯特拉斯堡的本赛季首个主场比赛之前，球迷们发现俱乐部没有播放《Who Said I Would》，而不是播放了《DJ Snake intro mixed》，这引发了一些不满。

俱乐部多元化主管法比恩-阿雷格里告诉《巴黎人报》：“这不是一个错误。我们非常喜欢这首歌（柯林斯的歌曲），我听到了，我们的意愿是不把它从我们所有的比赛中删除。”

“为什么我们不能在球员热身时播放《Go West》或菲尔-柯林斯的歌呢？我从喜欢这首歌的人那里得到了很多积极的反馈。”

然而柯林斯的经典曲目现在已经恢复了，这意味着在巴黎圣日耳曼发生了巨大变化的一年里——最显著的是签下了梅西——有些事情基本上保持不变。