巴黎总监：皇马一直在谈论姆巴佩 他们缺乏尊重应该受罚

这位法国球星一直在与皇马传绯闻，一些皇马球星公开支持他的加盟

巴黎圣日耳曼体育总监莱昂纳多表示，他对皇马不断追求姆巴佩感到愤怒，他认为皇马应该为此受到惩罚。

今年夏天，巴黎拒绝了皇马对姆巴佩2.2亿欧元的巨额出价，而22岁的姆巴佩的合同将于2022年6月到期。

莱昂纳多认为皇马为了说服他在本赛季结束后自由转会而与他进行了非法接触。

莱昂纳多告诉《米兰体育报》：“皇马否认了这一点，但我认为他们一直以来都想要免签姆巴佩。他们已经公开谈论姆巴佩两年了，这样的行为应该受到惩罚。”

“我认为这是对姆巴佩的不尊重。他不是一个普通的球员，他是世界上最好的球员之一。皇马上至董事会，下至教练和球员都在谈论姆巴佩……我认为这是他们计划的一部分。这缺乏尊重。”

这已经不是莱昂纳多第一次谈论皇马对姆巴佩的追求了，巴西人在10月6日告诉《队报》：“这已经持续了两年了，我提醒你转会窗口已经结束了。”

“还有比赛要踢，皇马不能再这样下去了。希望他们停止这种行为！姆巴佩是巴黎圣日耳曼的球员，俱乐部完全理解这种关系将会持续下去。”

“这些新言论只是对巴黎圣日耳曼和姆巴佩缺乏尊重的延续。”