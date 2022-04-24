巴黎夺得法甲联赛桂冠 梅西赢得加盟球队后的首座冠军

在今天凌晨1-1战平朗斯之后，巴黎圣日耳曼赢得了法甲冠军，梅西在自由转会加入俱乐部之后，在法国举起了他的第一个奖杯，他还在这场比赛中打进了一个令人难忘的进球。

波切蒂诺的球队提前四轮夺得冠军，尽管，他们在法甲联赛中的胜利无法避免球迷的嘘声和嘲笑。

PSG在34场比赛中取得了24场胜利，同时也只取得了6场平局和4场败绩，从而从里尔手中夺回了冠军。

在梅西、姆巴佩和内马尔的带领下，巴黎人毫无意外地拥有法甲最好的攻击力，打进了76个球，他们已经领先第二名马赛15分。

波切蒂诺的球队还拥有联赛第二好的防守成绩，丢了31个球，只比尼斯多2个。

尽管他们获得联赛冠军，但巴黎再次受到了他们自己球迷的粗暴对待。

中场休息时，巴黎主场的球迷发出一连串的嘘声，显示出球迷们对上半场所看到的一切的不满。

自从巴黎在欧冠联赛16强中惨败给皇家马德里后，球迷和球队之间的紧张关系就一直很明显。

在被皇马淘汰后，内马尔和梅西成为球迷针对的对象，这极大增加了他们的压力。

巴黎夺得法甲冠军对缓解波切蒂诺的压力也没有什么作用，他在本赛季无法带领球队赢得任何其他奖杯。

去年他们在法国超级杯输给里尔，而接着又在欧冠和法国杯中出局。

但无论如何，这次夺冠是巴黎动荡赛季中的一个亮点，在这个赛季里，新来的梅西被自己的球迷报以嘘声，俱乐部领导层的人气急剧下降。

欧冠被皇马逆转淘汰可能是球队本赛季最令人难忘的画面，甚至比在联赛中的统治级表现更令人难忘，在过去五年中，巴黎已经赢得了四座联赛冠军。

姆巴佩可能在夏季自由转会离队，最终结果如何仍然是一个悬念，也有消息称，姆巴佩正在考虑巴黎开出的年薪5000万欧元的续约报价。

不过，对于巴黎来说，这是一个值得欢迎的赛季最后阶段，因为梅西和内马尔已经开始找到他们的状态，也因为球队已经获得了他们希望带到下赛季的势头。