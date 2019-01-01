巴黎圣母院火灾牵动人心 大巴黎领衔出资修缮

巴黎圣日耳曼俱乐部和法国足球联赛承诺支持重建教堂，并扶持扑灭大火的消防员。

巴黎圣母院在周一发生火灾后，大巴黎球队承诺将采取筹款行动，帮助重建大教堂。

这座具有850年历史的宏伟建筑在一场大火后遭受了非常严重的破坏，据报道这是一场意外事故，大火是在正在进行修缮工作的建筑中心附近被发现的。

大约15个小时后，消防队员控制住了火势。建筑物的屋顶遭到大规模的摧毁，尖顶部分烧毁坍塌。

法甲领头羊巴黎圣日耳曼队承诺将支持重建工作以及努力扑灭大火并确保大量珍贵文物得以保存的紧急救援部门。

该俱乐部周二在一份声明中表示：“巴黎圣母院部分建筑被大火烧毁后，巴黎圣日耳曼俱乐部与所有巴黎人、法国人民以及世界各地为这场灾难感到震惊和悲伤的人们一样，感受到了巨大的悲痛。”

“俱乐部已经开始召集所有的关键利益相关者、主要合作伙伴和庞大的球迷在巴黎国内外社区，旨在启动或参加筹款活动等一系列的举措以及活动帮助在接下来的几年里重建大教堂。”

“巴黎圣日耳曼也要对巴黎消防队表示钦佩和声援，他们的承诺和勇敢使他们克服火焰的伤害并限制其破坏的程度变得可能。该俱乐部还将为消防员提供扶持。”

法国足球甲级联赛(LFP)也打算为修复工作提供财政方面的支持。

“这将是我们与法国足球联赛上所有球员协调进行的一项帮助工作。”法国足球联赛主席纳塔莉·博伊尔·德拉图尔说。

“我们将在这场感动了我们所有人的戏剧性事件中团结一致。”