巴黎名宿：梅西的加盟对法甲有利 难以想象巴黎的进攻三叉戟

一位巴黎圣日耳曼名宿认为，梅西加盟大巴黎对法甲来说是一件好事

久利表示，梅西、内马尔和姆巴佩在一起踢球的前景是“令人难以置信的”，他表达了对这位前巴塞罗那巨星即将加盟巴黎圣日耳曼的兴奋之情。

周日，梅西证实他将离开诺坎普。此前，梅西所在的巴萨俱乐部已经宣布，由于财政危机，他们无法续约这位六届金球奖得主。

巴萨无法在不超过西甲工资上限的情况下与梅西签下一份新合同，而34岁的梅西现在正准备迎接新的挑战，据报道，巴黎圣日尔曼将成为梅西的下家。

梅西有望在本周与巴黎签下一份为期两年的合同，这将使他与前巴萨队友内马尔重逢。内马尔在2017年以创世界纪录的2.22亿欧元从巴萨转会到巴黎圣日耳曼。

不仅如此，梅西还将与世界杯冠军前锋姆巴佩合作，久利认为这个全明星三叉戟将帮助法甲取得口碑和声望上的突破。

久利告诉《巴黎人报》：“我们已经拥有了世界上最好的四名球员中的两名，现在我们有了第三名。”

“你能意识到内马尔、梅西和姆巴佩将一起在法甲踢球吗？这听起来令人难以置信，法甲需要这样的曝光度。”

“这不仅会影响到巴黎，也会影响到整个法国。每个人都只会谈论梅西，每个人都会去体育场看他踢球。”

“这将给我们的联赛带来很多好处。”

2013年，内马尔从桑托斯转会加盟巴萨，并与梅西建立起了良好的合作关系，两人在四年的合作时间里一起赢得了8个重要冠军。这对搭档加上苏亚雷斯组成的MSN进攻三叉戟帮助巴萨在2014-15赛季成为三冠王。

内马尔最终决定在四年前加盟巴黎圣日耳曼，走出梅西的阴影，但失去了梅西，内马尔至今仍未达到自己在巴萨时的高度，所以当两人在王子公园球场重新聚首时，内马尔可能会找回自己的最佳状态。

与此同时，姆巴佩已经确立了自己在新一代前锋球员中的精英地位，但梅西的存在可能会帮助他实现在不久的将来赢得金球奖的雄心，并说服他忽略皇家马德里的追求，选择继续留在巴黎。