巴黎再次在欧冠遭遇惊天逆转 本泽马17分钟帽子戏法有如天神下凡

几乎整整五年之后，这再一次发生了！

今天凌晨，巴黎圣日耳曼在欧冠中再一次遭遇令人震惊的逆转，他们再一次在欧冠16强被一支西班牙球队淘汰。

这一次，巴黎的优势仅为2-0，而不是像2017年那样领先巴萨4球，但这次逆转的震惊程度却丝毫不输上次。

首回合，姆巴佩在王子公园球场打进绝杀球，帮助巴黎1-0击败皇马。今天凌晨在伯纳乌，姆巴佩再次发威，上半场破门为巴黎取得领先。

下半场姆巴佩再进一球，似乎已经杀死了比赛，但他的进球被正确的判为越位。

然而到了比赛结束时，全世界在讨论的法国前锋却不是姆巴佩，而是皇家马德里的本泽马。

本泽马在下半场用17分钟的时间上演帽子戏法，其中第二球和第三球的间隔只有106秒，他用三个进球将比赛场面完全逆转，点燃了彻底疯狂的伯纳乌球场。

本泽马的第一个进球让濒死的皇马重新看到希望，巴黎门将多纳鲁马的失误将皮球拱手让出。

在本泽马的施压下，这位意大利门将犹豫了一下，并传给了皇马球员维尼修斯，在这场比赛中同样表现出色的维尼修斯则把球传回给本泽马，后者轻松打门得手。

多亏本赛季欧冠取消了客场进球规则，皇马知道只要再进一球，他们就能将比赛拖入加时赛。

早在比赛开始前就已经激动不已的皇马球迷们这时大喊：“我们可以！”他们相信皇马在欧冠赛事中必胜的能力。

皇马今天显然拿出了2014年欧冠决赛对马竞时的气魄，传奇队长拉莫斯虽然已经离队——搞笑的是，去的正是巴黎——但这种战斗精神仍在皇马的DNA中。

所以，怀疑的情绪开始悄悄接近巴黎，他们首回合和上半场的出色表现完全被抛诸脑后。

怀疑带来的是裂痕，然后是彻底开裂，莫德里奇则完全利用了这些脆弱的点。

这位36岁的克罗地亚中场从中圈线附近开始带球突进，并将球交给了维尼修斯。后者持球拖住对手，等待队友支援。

莫德里奇随后赶到，维尼修斯将球回传给莫德里奇，而莫德里奇则直塞找到本泽马，后者射门得分。

此前皇马五年四夺欧冠的壮举可能会被记作C罗的时代，但如果皇马本赛季赢得欧冠冠军，那么这座冠军将永远与本泽马绑定在一起。

在第二个进球的一分多钟后，巴黎完全自爆了，在维尼修斯的施压之下，巴黎队长马尔基尼奥斯再次犯下致命错误，直接将球传到本泽马脚下。

本泽马没停球直接射门，打进自己本赛季第7场欧冠比赛的第8个进球，完成了惊天大逆转。