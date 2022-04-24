巴黎体育总监调侃皇马：他们或许有点太确定自己能够签下姆巴佩了

巴黎圣日耳曼体育总监莱昂纳多调侃了皇马对于今年夏天签下姆巴佩的过度自信，称他们"也许有点太确定"他们会免签这位法国巨星。

姆巴佩还没有宣布关于他的未来的最终决定，但据了解，转会到西甲是他的首要选择之一。

在今天凌晨赢得法甲冠军后，莱昂纳多心情很好，并对围绕姆巴佩未来的不确定性进行了淡化。

莱昂纳多告诉意大利天空体育："在马德里，他们三年来一直相信姆巴佩最终会去皇马，也许他们对此有点太确定了？"

他还告诉Canal+："说实话，续约谈判一直都在进行。在多哈没有'特别'会议。姆巴佩与我们有持续的沟通，我认为他仍然在思考，我认为他有可能留下来，他也可能离开，但他正在考虑。"

这位前锋几乎每周都被问及他的下一步计划是什么，而他每次都重复类似的答案。

他说自己还没有做出决定，他保持着所有选择的可能性。

他在周六战胜朗斯的比赛后告诉记者："一切都没有改变——所以现在没有什么可说的。”

姆巴佩的决定无疑将成为今年夏天的热门话题，本赛季，他再一次证明了自己是世界上最令人兴奋的球员之一。

即使巴黎在欧冠中遭到逆转淘汰，但姆巴佩也在赛事过程中打进了6个球，并送出了4次助攻，而他的队友们却表现得十分挣扎。

他是一个罕见的天才——皇马和巴黎都知道他可能是他们未来5到10年发展的关键。