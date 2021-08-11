巴黎主席：签下梅西后，姆巴佩没有理由不留下

巴黎圣日耳曼主席相信姆巴佩会无视皇家马德里的追求，选择继续留在巴黎

巴黎圣日耳曼俱乐部主席纳赛尔-阿尔-赫莱菲表示，在梅西加盟后，姆巴佩“没有理由”不留在俱乐部。

巴黎圣日尔曼周二宣布与梅西签约，他的合同将持续到2023年，并可选择再续约一年。此前，在持续的财政危机中，巴塞罗那被迫让这位六届金球奖得主在效力球队21年后离开。

法国豪门在与梅西的交易上没有浪费任何时间，但与姆巴佩的续约谈判进展得非常缓慢，有消息称皇家马德里可能在夏季转会窗口关闭前将他签下。

如果不能与姆巴佩续约的话，巴黎圣日耳曼甚至可能在12个月后免费放走这位法国球星，但纳赛尔认为，在梅西加盟的情况下，姆巴佩没有理由想要离开。

纳赛尔说道：“姆巴佩的未来？我想每个人都知道。他的未来是明朗的。他自己也说过，他希望我们拥有一支有竞争力的球队。”

“我们现在拥有世界上最具竞争力的阵容，所以他现在没有借口了。他只能留下来，别无他法。”

据够力足球报道，在签下梅西之后，巴黎对姆巴佩续约留队的前景充满信心，随着2021-22赛季的全面展开，双方的谈判可能会加速。

皇家马德里也被迫暂时搁置对这位世界杯冠军球员的追求，因为他们正专注于缩减球队规模，现在他们准备等到明年再重金报价姆巴佩，考验巴黎圣日耳曼的决心。

姆巴佩一直表示他希望赢得欧冠冠军和金球奖，现在他将和梅西一起在巴黎工作，这无疑增加了他获得这两个奖项的机会。

阿根廷巨星已经赢得了四次欧冠冠军和六座金球奖，他被誉为足球历史上最伟大的球员之一。