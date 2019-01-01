巴黎中场恩昆库经纪人确认来自阿森纳的兴趣

现在离一月的转会窗口只剩下两天了，枪手已经开始和法甲冠军球队商谈法国人的转会事宜了。

据球员经纪人透露，阿森纳已经联系了巴黎圣日耳曼俱乐部表示希望得到中场球员恩昆库。

阿森纳主教练埃莫里希望加强他现在的阵容，因此这名21岁的球员在上周成为枪手的主要转会目标。

西班牙人表示阿森纳在这个月里只能在探索租借的可能性，赛季结束后才有可能购买。

恩昆库被认为是将在今年夏天离开的拉姆塞在酋长球场的接班人。

恩昆库的经纪人皮埃尔-范范（Jose-Karl Pierre-Fanfan）证实了关于这名中场球员可能离开的传闻，他透露说阿森纳已经和巴黎圣日耳曼进行了接触，商讨一份可能的交易。

“我在这里(在演播室)，这不是一个好兆头。”范凡告诉媒体，“阿森纳确实对恩昆库感兴趣，但是讨论非常复杂。阿森纳方面有一些限制，他们不能在赛季中进行转会操作。”

“这仍在与巴黎圣日耳曼讨论中，未来48小时内仍有可能发生，但就像我说的，我在这里的事实意味着情况并不乐观。”

“他的情况将在6月得到评估，然后他的合同只剩下一年，他的情况将需要得到评估。”

“他是一个年轻的男孩，他需要踢球，享受自己的职业生涯，并签署一个长期的合同，这是他所寻找的，他曾和阿森纳谈到了那个阶段，但过程看起来很复杂。如果我们必须等待，那么他已经准备好了，他会等待。”

恩昆库本赛季在大巴黎的各项比赛中出场15次，贡献了一个进球和一个助攻。

目前他还不能保证在主教练托马斯·图赫尔的带领下拥有规律的上场时间，因为在王子公园球场里，有几位顶级球星的出场顺位在他之前。

冬季转会窗口将在周四关闭，这意味着阿森纳没有太多的时间来完成这笔交易，尤其是考虑到他们也在努力完成从巴塞罗那租借丹尼斯·苏亚雷斯的相关手续。