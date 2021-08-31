巴黎不回应皇马对姆巴佩的报价 其态度让皇马不满

皇马对这位22岁前锋的报价没有得到回应，尽管有传闻说巴黎愿意以合适的价格出售

据够力足球透露，皇马对于巴黎圣日耳曼在姆巴佩交易谈判中的态度非常不满。

8月，皇马两次报价姆巴佩，第一次出价约为1.6亿欧元，第二次出价为1.7亿欧元外加1000万欧元浮动条款。

皇马随后向法甲球队发出了最后通牒，坚称如果他们在周一下午6点前没有得到答复，他们将撤回报价。

皇马认为巴黎圣日耳曼曾两次向他们提供关于签下姆巴佩的虚假希望。

皇马和姆巴佩曾被告知，如果巴黎能够收回从摩纳哥签下姆巴佩所花费的投资，那么他们愿意放走姆巴佩。

然而，当皇马开出巴黎当时买姆巴佩的报价时，巴黎圣日耳曼根本没有理会他们，也没有说他们是否会接受或拒绝。他们得到的最好的回应就是巴黎总监莱昂纳多在媒体上表示交易不会发生。

官方的沉默促使皇马发出了最后通牒，而当最后期限过去，皇马也就退出了谈判。

任何参与谈判的人都不能完全排除在周二转会窗口关闭前完成交易的可能性。

当姆巴佩的合同在本赛季结束后到期时，他就可以自由转会离队，巴黎圣日耳曼可能会在周二接受谈判。而与此同时，皇马可能会做最后一次尝试，把巴黎圣日耳曼拉回谈判桌。

如果马德里不能在转会窗口关闭前达成协议，他们将等到明年夏天。他们有信心在2022年免签得到姆巴佩。