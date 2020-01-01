巴黎一团糟：内马尔被歧视、病毒危机与图赫尔的焦虑

新赛季才进行了两场比赛，这支2019-20欧冠决赛球队就突然面临着球场内外的各种问题。

自从倒在欧冠决赛以来，巴黎圣日耳曼经历了一段噩梦般的时期。

在欧冠决赛中0-1输给拜仁慕尼黑仅仅三周后，他们发现自己在法甲联赛中排名第18，一分未得，一球未进。

虽然他们比绝大多数对手少踢了一场比赛，但这显然不是一支如此昂贵的队伍所期望的，即使是在赛季的初期。

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生活瞬息万变，没有人比巴黎圣日耳曼的教练托马斯·图赫尔和他们的体育总监莱昂纳多更清楚这一事实，他对俱乐部转会政策的紧张情绪是一个长期的问题，如果巴黎想回到正轨，就必须迅速解决这个问题。当他们在周三面对梅兹时，他们将不得不失去内马尔、帕雷德斯和库尔扎瓦——他们都在周日0-1输给马赛的比赛中被罚下。

在明年夏天之前，姆巴佩有一个越来越复杂的合同问题需要解决，他在Covid-19感染后仍处于隔离状态，也将缺席比赛。

内马尔坚称自己受到了阿尔瓦罗·冈萨雷斯的种族歧视，他在前往球员通道的途中向第四名官员提出了申诉，赛后还通过社交媒体表达了自己的看法。

他说：“我唯一的遗憾是没有打那个混蛋的脸。”然后指责冈萨雷斯侮辱他。

这名西班牙后卫否认了这些指控，他在战胜新冠肺炎后迅速回到了首发阵容。

冈萨雷斯发帖称：“种族主义没有容身之地。一个干净的职业生涯，每天都有很多的队友和朋友。有时候你必须学会在球场上如何面对失败。”

周三，法甲纪律委员会将开会讨论结果，这将是对两名球员行为的全面且可能非常漫长的调查。

从巴黎圣日耳曼的角度来看，如果受到纪律的全面处罚，这位世界上最昂贵的球员可能会被禁赛多达7场，图赫尔承认这一前景让他“非常担心”。

与此同时，这位主教练对他在周日的比赛中所目睹的一切感到满意，尽管他有全场比赛的分析，但这场比赛更像是一个混乱的恶意节日，而不是对足球质量的庆祝。

“看到我们如何控制了对马赛的比赛，我几乎感到惊讶。”他解释说：“两队之间有两到三个等级的差别。我们的统计数字非常惊人。他们是世界上最幸运的人；这很难接受。”

残酷的现实是，在两场比赛中，巴黎只取得了5次进球机会，尽管这两场比赛的平均控球率超过67%。实际上，最“不寻常”的统计数据是巴黎的零积分。

然而，自新型冠状病毒危机爆发以来，俱乐部一直在与此类问题纠缠。

在欧冠四分之一决赛中，他们在与亚特兰大的比赛中最后时刻逆转，但球队中新型冠状病毒的聚集爆发暴露了球队缺乏深度。

这就是巴黎圣日耳曼的短期和长期问题的汇合之处，因为体育主管和主教练在如何在转会市场上取得最好进展的问题上产生了冲突。

“球队太薄弱了。我们需要更多的球员和更高水平的球员。”图赫尔在周日感叹道，然后他说出了今年夏天离开的四名球员的名字：蒂亚戈·席尔瓦，埃丁森·卡瓦尼，托马斯·默尼耶和舒波-莫廷。

巴黎圣日耳曼争取留住舒波-莫廷，他在俱乐部的两年大部分时间里都是一个有趣的人物，但看到他拒绝了他们的出价，对合同期限不满，这是一个尴尬的打击。

这就产生了一个问题：如果巴黎圣日耳曼连像舒波-莫廷这种连斯托克城都不要的球员也留不住，那么他们还希望签下谁呢？

财政公平的限制和covid-19的危机意味着即使巴黎有钱也不能乱花，但这意味着图赫尔没有——也不太可能得到——像巴黎圣日耳曼希望在欧冠中一直坚持的那种阵容，这也为他提供了更大的工作保障。

就像周日的比赛处罚结果不会很快得到解决一样，对于图赫尔和莱昂纳多的处境也没有简单的解决办法。

尽管存在这些问题，但巴黎还是成功地进入了欧冠决赛。尽管巴黎有能力最终卫冕法甲冠军，但在新赛季刚刚开始的几天里，他们的欧冠之梦似乎已经是一个遥远的希望。