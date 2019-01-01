巴雷拉：差点去了蓝军 现在愿为孔蒂而死

这名意大利国脚已经转会到意甲领头羊，但是他确认和蓝军有过“具体”的谈判。

国际米兰中场尼科洛·巴雷拉透露，他曾接近于2019年1月加盟切尔西。

这名当时效力于卡利亚里的意大利国脚证实他当时正在和蓝军谈判——在1月7日的时候够力足球就曾透露西伦敦俱乐部对他的兴趣。

他最终留在了卡利亚里，然后在夏天以租借的形式加盟了安东尼奥·孔蒂执教的国米。

他本有可能在兰帕德的带领下出现在斯坦福桥，然而，他向米兰体育报证实了关于转会的讨论曾一度进行中。

这位22岁的球员说：“切尔西一直想在一月份签下我，谈判很具体。在卡利亚里我说：‘对球队来说这不是一个轻松的时刻，我将一直待到赛季结束。然后我会做出决定。’”

巴雷拉已经成为国际米兰一线队的重要一员。这位意大利人透露他会为他的教练而“死”，并表示他外向的性格对他的球员产生了积极的影响。

他补充道：“他（孔蒂）有一种不同的态度，一种与你交谈的方式，给你一些新的东西。我愿意为他而死，这适用于他所有的球员。这就是区别所在。你看到孔蒂的队伍是怎么跑动的了吗？这不仅是因为他们准备充分。这是他灌输给你的思想的结果。多年前，我把所有的目标都写下来。第一个是和卡利亚里一起进入意甲：我成功了。还有一个是穿上国际米兰的球衣：也完成了。”

巴雷拉的国米目前在意大利顶级联赛积分榜上以两分的优势领先尤文图斯，双方将在周日梅阿查的比赛中展开正面交锋。

这名中场相信孔蒂的球队现在已经和他们的对手平起平坐了，尽管尤文已经连续8次获得意甲冠军。他说：“我们能和尤文图斯平起平坐吗？是的。尤文拥有的不仅仅是经验，他们作为一个团队彼此认识的时间已经很长了。但教练（孔蒂）立即告诉我们他想要的东西，我们正在把它们付诸实践，这就是为什么我说我们可以平起平坐。尤文去年以21分的优势赢得了冠军，我们想缩小差距，看看我们能否成功。”