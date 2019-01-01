巴雷拉可以让萨里的切尔西成为那不勒斯2.0

推特上关于尼科洛·巴雷拉的讨论可谓五花八门。

一些人说这位卡利亚里人对于像切尔西这样的俱乐部来说还不够出色，还有人说他无法若日尼奥在同一支球队共存。而有些人甚至说，有坎特在身边，巴雷拉无法进入蓝军一线队。

虽然切尔西还没有签下这名年轻的意大利人，而事实上尽管他只有21岁，但他几乎已经把卡利亚里扛在了肩上。在过去的两个赛季里，帕沃莱蒂和佩德罗不断收获进球的同时，巴雷拉已经成为球队的驱动力。

将其与前队友纳英戈兰作比较，是非常合理的。这位21岁的球员性格火爆，从不放弃，在球场有着极高的职业道德。他能覆盖两个禁区，擅长抢回球权并推进反击。记住，他不是一个位置拖后组织者或防守型中场。他喜欢在中场控球，在进攻三区附近把球传给前锋。他可以突破防守，可以为了球队而疯狂跑动。

也许，纳英戈兰在2016-17赛季被罗马作为十号位使用之前也有过类似的经历。比利时人渴望成为一位位置比攻击型中场更有深的中场球员，这在巴雷拉身上体现得很明显。他不像纳英戈兰那样的防守型中场，但他的打法和纳英戈兰非常相似。

在那不勒斯的4-3-3阵型中，萨里拥有不同角色的中场球员。若日尼奥扮演拖后组织者的角色，其教练式的视野和通过各种角度传球找到队友的能力让他脱颖而出。他为一切奠定了基础，阿兰是他的搭档——司职覆盖两个禁区中场球员。当防守变得艰难的时候，他会经常帮助若日尼奥，他是若日尼奥的补充者。而哈姆西克扮演了一个稍微更具进攻性的角色，在回撤和防守方面的负担相对较小。

萨里想让巴里拉扮演的是阿兰的角色。坦率地说，这位意大利人更适合这个位置。若日尼奥的到来迫使坎特离开了他的最佳位置而踢其他位置，后者目前所踢的并非其最擅长位置。这位法国人可能是世界上最好的防守中场，曾帮助莱斯特和切尔西夺得英超冠军，帮助法国夺得世界杯冠军。公平地说，一位整个职业生涯中都在这个位置上踢球且在这个位置上成长起来的球员，他在这个位置会比在其他位置表现得更好。

萨里似乎对若日尼奥有这种痴迷。没错，这位那不勒斯球星是其战术风格的关键部分。若日尼奥的传球和控球能够使萨里的球队运转起来，由于这位前银行家的战术方法依赖于控球和持续的渗透，所以若日尼奥是关键。他的传球属性当然比坎特好，且对传球的洞察力使他成为一个机器——这正是萨里在那个位置所喜爱的球员类型，这就是为什么从那不勒斯带他来。

坎特在那个位置的优先级是否应该高于若日尼奥，这对萨里来说无需讨论。若日尼奥之于萨里的切尔西就像布斯克茨之于瓜迪奥拉的巴塞罗那，他们是不可替代的。

自从巴雷拉在意大利国家队类似4-3-3的阵型中搭档若日尼奥，他在四场比赛里面都有出色表现，他在曼奇尼手下的角色类似于覆盖两个禁区的中场。

切尔西的确拥有巴克利和科瓦契奇这样的球员，但是他们在争夺类似萨里执教那不勒斯时期哈姆西克的位置。考虑到若日尼奥的位置已经彻底被固定在拖后中场，如果巴雷拉加盟球队的话，他将对坎特目前所踢位置造成竞争。如果他可以抢走位置且留下属于自己的烙印，请不必惊讶。