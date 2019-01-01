巴雷拉加入伤兵名单 孔蒂赞扬球员应急处理

这位意大利教练认为他的俱乐部正处于“紧急状态”，因为他们希望在球员少的情况下度过繁忙的时期。

国际米兰主教练安东尼奥·孔蒂为尼科洛·巴雷拉的健康状况祈祷，因为这位中场球员的膝伤是球队3-0大胜都灵的唯一负面消息。

在国际比赛日之前，巴雷拉在对阵维罗纳的比赛中打进了戏剧性的制胜一球，但在周六的中场休息时，他不得不退出比赛，并向医护人员明确表示了他的痛苦。

国米证实这名22岁的球员“右膝扭伤，将在未来几天进行评估”，孔蒂希望这次受伤不会太严重。

他已经失去了很多球员，包括斯特法诺·森西、加利亚迪尼、波利塔诺、阿莱克西斯·桑切斯和阿萨莫阿。

主帅孔蒂在这个月早些时候输给多特蒙德后，表达了对球队规模的担忧，他不想再增加伤兵。

“我真的希望巴雷拉没有什么特别严重的问题。”孔蒂在击败都灵后对DAZN说：“过去四个月，巴雷拉的成长呈指数级增长。他对我们来说是非常重要的球员，我们只能希望测试结果不会太糟糕。他是一名战士，我希望他能尽快回到赛场。不幸的是，紧急情况仍在继续，但我们只能感谢我们的球员所做的一切努力，我们将继续付出更多。球员们真的牺牲了自己，可以看到他们的劳动成果。他们花了几个小时在球场和视频室。”

在那场令人信服的胜利后，他称赞了球队零封的表现。

“我特别为那些取得出色成绩的球员感到高兴，但最让我高兴的是没有失球。”孔蒂补充道：“这是一个很好的防守表现，这是非常重要的，因为我们知道如果我们能在后场紧逼，那么我们的状态就会很好，我们迟早会进球的。”

13场联赛的11场胜利开启了国际米兰的新赛季，这追平了国际米兰的最好开局纪录，之前的纪录是1950-51赛季，同时他们也首次在前7场客场比赛中都取得胜利。