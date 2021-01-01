巴迪亚西勒：曼联去年确实对我有意 不后悔留守摩纳哥

这名后卫承认，他拒绝了转会到老特拉福德的邀请，而选择留在路易二世球场继续提高自己。

摩纳哥中后卫伯努瓦·巴迪亚西勒已经证实他确实是曼联去年夏天的引援目标。

伯努瓦·巴迪亚西勒在路易二世球场度过了令人印象深刻的2019-20赛季后，曾一度与转会老特拉福德的传闻联系在一起。

这位19岁的球员现在承认他拒绝红魔是为了在摩纳哥继续自己的职业生涯，他正在帮助这支法甲豪门在本赛季的法甲联赛中重新崛起。

“我们踢得很卖力，所以现在我真切感受到了我们处于积分榜前列，我认为继续留在这家青训俱乐部是正确的决定，，而我们这赛季的表现也证明了我的选择没有错。”

当被问及是否后悔拒绝曼联时，法国人回答说:“不，一点也不。”

曼联在上赛季以33分落后于英超冠军利物浦，这让他们的后防线倍受批评，许多人都认为红魔需要为队长引进一位速度更快、防守更好的搭档，以取代屡屡出现失误的维克托·林德洛夫。

伯努瓦·巴迪亚西勒非常符合这个要求，据报道，红魔愿意为他支付2200万英镑，但是这笔交易最终没有达成。

现年19岁的伯努瓦·巴迪亚西勒目前已成为摩纳哥的绝对主力，本赛季总共在法甲出场25次，斩获了2球1助攻。这位还拥有民主刚果国籍的法国中卫拥有出色的身体条件和素质，速度和爆发力也可圈可点，脚下技术和传接球基本功也比较扎实，防守极具侵略性，善于预判对手的进攻发展方向和传球路线，不过在上抢时对第一落点的把握和经验不强，力量一般，比赛中的失误现阶段也偏多。

伯努瓦·巴迪亚西勒在2018年与摩纳哥签下了他的第一份职业合同，自那以后，他为俱乐部在所有比赛中出场71次。

这位年轻球星在上周日与巴黎圣日尔曼的比赛中表现也很出色，成功限制了姆巴佩和莫伊赛·基恩等人的发挥，帮助科瓦奇的球队2-0战胜了法甲卫冕冠军。

当摩纳哥本周末欢坐镇路易斯二世球场迎接布雷斯特的挑战时，伯努瓦·巴迪亚西勒将再次为球队披挂上阵。

与此同时，曼联正在为周四对阵皇家社会的欧联杯32强的第二回合比赛做准备。