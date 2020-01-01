巴贝尔嘲讽对手惹争议 滕哈赫警告其专注比赛

荷兰人对他的对手太过轻易地倒地感到很沮丧，最后他模仿对手试图假装受伤的动作。

埃里克·滕哈赫承认他对瑞安·巴贝尔有更高的期待，因为在周四的欧联杯比赛中，这位边锋在阿贾克斯0-2输给赫塔菲的比赛中表现得很沮丧。

巴贝尔是三名被判黄牌的客队球员之一，他抓住了阿伦·恩约姆的手臂，然后滑稽地模仿他对手的夸张反应，在地上打滚，然后模仿这位赫塔菲球员的跛行。

滕哈赫对巴贝尔的行为提出了质疑，这位荷兰国脚自己也承认他应该保持冷静。

其他球队

“这并不聪明。我不指望一个有经验的球员这么做。”滕哈赫在赛后的新闻发布会上说。

“你需要保持冷静，动动脑筋。你必须专注于你的工作，踢足球。”

巴贝尔在接受福克斯体育采访时说：“我不知道我是否还会再做一次。我发现裁判在关键时刻被对手愚弄了。我受够了。”

“我认为对手太夸张了，所以我得到了一张黄牌。”

“有时候，我们踢得很好，但还不够好。我们有很多东西要分析。希望我们能补偿球迷。”

“有很多球队在这里输掉了比赛。”滕哈赫补充道：“我们知道我们可以做得更好，我们在比赛的最后阶段证明了这一点。”

“事实是，在这个级别上，你不能犯错误。在这种情况下，你的对手会战胜你，尤其是这个对手。”

“我们给了他们想要的东西，我们也知道。我们有足够的经验认识到这一点，但你需要耐心等待决定性的时刻。”