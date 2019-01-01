巴西阿根廷半决赛主裁针对争议判罚做出解释

这名厄瓜多尔裁判为自己辩护，此前巴塞罗那超级球星因两次未能获得点球判罚而对他进行了抨击。

在梅西质疑巴西和阿根廷的美洲杯半决赛中裁判罗迪·赞布拉诺的判决后，后者针对争议的判罚做出了解释。

厄瓜多尔裁判是巴西2-0获胜的那场比赛中的当值主裁，尽管他没两次没有给到阿根廷明显的点球判罚，也没有在任何一种情况下启用VAR。

在面对丹尼·阿尔维斯防守时，塞尔吉奥·阿圭罗倒下并失去了求全；而阿图尔似乎在禁区里一对一时推了尼古拉斯·奥塔门迪一下——但是两次判罚都没有站在阿根廷的一边，而这，名裁判事后认为第一个案例中实际上是对阿尔维斯犯规；而第二个则是一个公平的挑战。

南美洲足协还证实，VAR在开球前没有正常工作，但在主裁看过回放后，他决定不推翻任何一个电话。

赞布拉诺在接受采访时表示：“这不是一次推搡，VAR回看后确定为双方对抗处于50-50的状态。他们不认为这是一个明确的点球判罚。”

“在第一个案例中，很明显阿奎罗伸了脚。这几乎是对防守队员的鲁莽犯规。”

“我从未与VAR失去联系，这完全是错误的。”

加布里埃尔·热苏斯在接到右侧阿尔维斯的铲球后，在第19分钟首开记录；此后，曼城前锋变身助攻者，在第71分钟，在阿奎罗争议事件后，从左侧为同伴菲尔米诺完成助攻。

梅西对赞布拉诺的决定尤其不满，赛后他在接受媒体采访时毫不犹豫地表示，这名厄瓜多尔裁判的表现是“一塌糊涂”，同时质疑美洲杯的整体公正性。

“(梅西)专注于比赛，我从来没有和他有过矛盾。事实上，我对他赛后的言论感到惊讶，但每个人都有自己的看法。”

“当阿根廷球员说我很紧张时，他们指的是我很生气，因为我执法时总是很认真。”

巴西在决赛中以3-1击败了秘鲁，埃弗顿、热苏斯和理查利森为桑巴军团取得进球，尽管热苏斯之后被出示了第二张黄牌，并在比赛还剩20分钟时被罚下。

与此同时，梅西在阿根廷战胜智利获得第三名的比赛中被红牌罚下，这位巴塞罗那的超级球星在终场哨声响起后声称这届美洲杯是“腐败的”。