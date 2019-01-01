巴西足协副主席：性侵纠纷或致内马尔无缘美洲杯

巴黎圣日耳曼前锋内马尔在美洲杯前否认了有关性侵的指控。美洲杯将与6月14日开幕。

巴西足协副主席弗朗西斯科·诺贝莱托表示，内马尔的强奸指控可能会使巴西前锋缺席美洲杯。

圣保罗警方向够力足球证实，这名球员在巴黎遇到的一名巴西女子对他提出了投诉。在5月31日这名女子提出申诉后，警方不愿讨论正在进行的调查的细节。巴西媒体UOL率先报道了这一指控，并声称向当局发表的声明是保密的。

内马尔否认了这些指控，他的团队坚称27岁的内马尔是无辜的，称他是一起勒索企图的目标，而这名球员的父亲认为，这名女子发送给他儿子手机的WhatsApp信息将被用来帮助他洗脱罪名。

就在几天后，内马尔将在美洲杯为巴西队效力，桑巴军团自2007年以来就再也没有赢得过这项赛事的冠军。

诺贝莱托相信，人们对内马尔的关注将使这位27岁的球员在美洲杯前退出国家队。美洲杯将于6月14日开幕。

“如果我必须打赌，如果我有10个筹码，他们问我赌什么?我打赌他不会来，他会请假的。他不具备面对美洲杯和一大群记者的心理条件。”

就在几小时前，巴西足协主席罗格里奥·卡波克洛表示内马尔“没有机会”不参加美洲杯。

“我们正在密切关注这件事，我们对内马尔完全有信心，我们知道他是一个什么样的人，他是一个什么样的运动员。”卡波克洛告诉记者。

巴西主教练蒂特也希望这位前巴塞罗那球星能够进入他的阵容。

“这是一个私人问题，人们会有时间来判断事实。目前，我不会让自己做出判断，”他在周一的新闻发布会上表示：“我能说的是，在一起的三年里，在我们讨论个人话题时，他总是忠诚和诚实的。我们说他是不可或缺的，但并不是说他是不可替代的。他是不可或缺的，但没有人是不可替代的。”

巴西世界杯将于6月14日对阵玻利维亚，然后是6月18日对阵委内瑞拉和6月22日对阵秘鲁的A组小组赛。