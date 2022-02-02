巴西超新星恩德里克：C罗是我偶像 皇马的关注让我激动

恩德里克承认C罗是自己的偶像，他表示这位葡萄牙球星是一个现象级球员，并回应了皇马与自己的传闻，以及人们将他拿来与姆巴佩比较的事情。

15岁的恩德里克在2016年加入帕尔梅拉斯青训营，上个月他带领俱乐部赢得U20冠军后名声大噪，皇马现在被传有意引进他。

除了皇马之外，巴萨、曼联、利物浦和曼城也都与恩德里克传出了绯闻，尽管他现在还没有签下职业合同，但他的身价已经暴涨到4500万欧元。

被问到谁是自己的偶像时，恩德里克告诉《马卡报》：“C罗，一个出类拔萃的人，一个现象，我必须跟随他的脚步。”

谈及皇马对自己的兴趣，恩德里克表示：“我很喜欢这支俱乐部，因为我一直关注C罗，他在那里赢得了4座欧冠，因为C罗，我对皇马很有感情，不过我也了解了他们的其他一些历史，皇马是一支非常出色的队伍。”

“得知他们在关注我，我很开心，我无比感激上帝。我必须做得更多，我依然不够好，我得做得更好，我还有很长的路要走。”

恩德里克在160场青年比赛中打入惊人的157球，他认为比起C罗，自己与姆巴佩更加相似。

他说道：“我喜欢姆巴佩，也能在他身上找到认同感，因为我们都年轻，因为我有他的个性。”

“我是一个有个性的球员，我总是尝试做最困难的事情。我尝试决定比赛结果，为团队做贡献，这是最重要的，我从不停步，我一直想要更多。”

“如果我打进一球，我会想要进两个。如果我进两个，我就想进三个。对于那些不认识我的人，我会把自己形容为非常坚持。”