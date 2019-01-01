巴西警方指控内马尔强奸 球员本人否认

27岁的内马尔被控于5月15日强迫一名女子与自己发生性关系，但他声称自己遭到敲诈勒索。

巴黎圣日耳曼前锋内马尔完全否认圣保罗警方对他的强奸指控，此前他被一名在巴黎遇见的巴西女子指控性侵。

巴西警方周六向够力足球证实，内马尔遭强奸指控，但不愿透露5月31日提交的案件细节。

巴西媒体UOL率先报道了强奸指控，并声称警方的报告是保密的。

内马尔的父亲上周六晚表示，他儿子与5月15日飞往巴黎的这名据称的受害者交换的WhatsApp信息将被公布，试图向公众证明他的清白。

老内马尔说：“我知道我的儿子可能会被指控很多事情，但我知道他是一个男孩，一个男人，父母的儿子。我们将推动正义尽快得到伸张。”

巴西的报道称，内马尔支付了她的旅费，并在巴黎凯旋门索菲特酒店与她见面。27岁的内马尔说他是在酒店遇到她的，但是他否认了这名女子的说法。

“我被控强奸。”内马尔在周日上午发布的一段Instagram视频中说。这段视频已经被浏览了1000多万次。“这是一个沉重的指控，非常严重，但这就是现在正在发生的事情。我倍感震惊，听到这个消息，我非常难过。你知道我的性格，你知道我的意思，你知道我永远不会做那样的事。”

“但我已经接触到这件事，我需要在这里露脸澄清，因为我知道任何消息与我的名字包括很多东西，它会产生很大声音，每个人都希望看到我的声明，所发生的事实跟他们说的完全相反。”

“从现在开始，我要揭露一切，我要揭露我和那个女孩的所有对话，这些都是私密的，但有必要公开，有必要揭露，以证明什么都没有发生。”

内马尔分享了一些谈话，声称两人从3月开始交谈，并于5月15日继续交谈。他的信息称，她邀请这位前巴塞罗那球星于5月16日回到酒店。

据报道，这名所谓的受害者于5月17日返回圣保罗，5月31日将她的案件带到一家专门为女性辩护的警察局。

“那天发生的事是一个男人和一个女人之间的关系，在四面墙之内，”这位巴黎圣日尔曼球员说：“每对情侣都会发生一些事情，但第二天什么也没发生。”

“我们一直在聊天，她要我给她儿子买个纪念品，我正要准备给她，然后……现在我对这些指控感到惊讶。”

“这非常糟糕，非常悲伤。这不仅伤害了我，而且伤害了我的家庭，因为这不仅诋毁了我的形象，也诋毁我是什么、我是谁、我的天性和我的性格。”

内马尔的公关团队发布的一份官方声明称，这名球员才是在周六晚间指控曝光前被敲诈的受害者。

“虽然他对这个消息感到意外，但球员和他的工作人员深知事实，考虑到几天前他是蓄意勒索的受害者，来自圣保罗的一位律师将会根据他的立场代表受害者的利益。”声明说。

“球员的律师立即得到通知，并采取了所有相关措施。面对这样不幸的、非法的和令人发指的指控，我们完全否认，最重要的是，否认新闻界所揭露的极端负面的情况。”

“所有企图勒索和非强奸的证据都应及时提交警察。”内马尔目前正在巴西为6月和7月的美洲杯比赛做准备。