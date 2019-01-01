巴西老将质疑巴黎队友 暗示转会再追欧冠

丹尼·阿尔维斯对他在巴黎圣日耳曼的队友进行了一番质疑，认为他们没有能力实现俱乐部为他们设定的目标。

尽管巴黎圣日耳曼在七个赛季中第六次赢得了法甲冠军，但他们在欧冠联赛中仍然表现平平，上赛季他们被曼联逆转出局。

阿尔维斯在巴塞罗那期间赢得了三次欧冠冠军，现在他似乎声称，如果他想第四次赢得欧冠，他可能需要再次转会。

在接受《体育》杂志采访时，阿尔维斯说:“我对巴黎圣日耳曼的球迷充满热情，他们关心我，是俱乐部的一部分。但有趣的是，我们并没有得到我们期望的结果，我需要一支真正知道如何为我们渴望实现的目标而竞争的球队。”

这位36岁的球员还表示，他将在美洲杯比赛结束后考虑自己的未来。阿尔维斯开启了他的国家在美洲杯的第一场比赛，他们在圣保罗3-0击败了玻利维亚。

他补充道:“现在我专注于国家队，争取在美洲杯上有一个出色的表现，然后我可以决定我的未来和我要去哪里，是留下还是离开。现在我不知道会发生什么。我的未来将取决于向我提出的建议。”

尽管阿尔维斯已经不再年轻了，但他说他不打算在短时间内挂靴，他坚持说随着时间的推移，他甚至在提高自己的球员水平。

“我就像好酒，随着时间的流逝，我越来越好。”他说。

阿尔维斯很有可能参加巴西接下来的两场小组赛，对委内瑞拉和秘鲁，他们希望在本土赢得巴西第九次美洲杯冠军。