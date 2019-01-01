巴西真的需要内马尔？美洲杯冠军没有他会更好

桑巴军团的胜利是内马尔坐在马拉卡纳看台上取得的，他在俱乐部的冲突证明他已经成为一个分散注意力的影响。

这是这支巴西球队最辉煌的时刻，这是他们在与谷底擦肩而过后三年的努力和巩固换来的回报。

2016年，桑巴军团在阴沉的邓加手下经历了耻辱的首轮出局，这一次他们以复仇之心卷土重来，夺得美洲杯冠军，打破了12年的沉寂。虽然这支球队可能不是一支经典巴西队，但从阿利森到菲尔米诺，从老将阿尔维斯到年轻气盛的埃韦顿，他们在球场上都以英雄自傲。

然而，有一个人的缺席引起了大家的注意。当他的队友们——以及在照片中拿着奖杯坐在前排的主席贾尔·博尔索纳罗——在马拉卡纳球场庆祝周日3比1击败秘鲁时，内马尔却站在看台上，而他正从脚踝伤势中恢复过来。

据大家所知，这位巴黎圣日耳曼巨星几乎不会错过美洲杯的比赛。也许他的不幸对蒂特的球队来说是塞翁失马焉知非福，他们经历了缺少内马尔的时光，发现并非难事。

就像命运所安排的那样，取代这前队长成为首发阵容的那个人也证明了自己是这部剧的明星之一。埃韦顿的速度和带球能力都和他的同胞一样出色，他和格雷罗均攻进三球，并列获得金靴奖，其中包括在对阵秘鲁的比赛首开纪录的一球。

这位格雷米奥球星在决赛获胜后告诉记者：“如果内马尔在这里，我可能就没有什么机会了。我知道我必须抓住一切机会，感谢上帝，一切都如愿进行。”

如果没有他们的超级巨星，巴西在球场上几乎没有什么损失，那么在球场外他们的状态可以说更好。没有人怀疑内马尔的天赋，这使他跻身世界前三、五名球员之列。但同样毋庸置疑的是，这位前锋引发的争议和场面会给更衣室带来巨大的颠覆性影响。

桑巴军团在12个月前就亲身经历了这种现象。内马尔在又一次受伤后仅剩几周时间就来到了俄罗斯世界杯，他设法把国家队赛变成了一个马戏团，由他担任领队。

他的假摔、任性和其他滑稽动作成为巴西世界杯的决定性因素，这对他和巴西队都没有任何好处。在与比利时的四分之一决赛中，桑巴军团被对手后卫们的压迫和粗暴搞得一团糟，他们的球星毫无作为，同时还要求不存在的判罚。

当然，历史并不一定会重演。但在2019年夏天，所有迹象都表明，内马尔的自私远没有随着年龄的增长而成熟，而是继续以惊人的速度增长。如果他参加了美洲杯，巴西也将不得不面临他与巴黎圣日耳曼的激烈纠缠，以及其前俱乐部巴塞罗那的厚颜无耻的追求。这一切都在决赛后的第二天达到了顶峰，因为他没有参加季前赛的训练。

“巴黎圣日耳曼对这种情况表示遗憾，并将为此采取适当措施，”俱乐部在周一发布的一份愤怒声明中表示。也许唯一令人惊讶的是，指责来得如此之久，而在过去的一年里，这位球员对欧足联官员发表了一篇满口脏话的长篇大骂，甚至在拥挤的球场中央殴打了一名球迷。

现在，经过数周的暗示，他想要离开在两年前让他成为世界上最昂贵球员的球队，尽管内马尔声称他之前已经被允许迟一些回归训练，但似乎这位球星的长期违纪行为已经达到了球队忍耐极限。

相比之下，没有内马尔的巴西则是一支训练有素且和谐的球队。更衣室的墙壁上没有任何争论的言论或有争议的行为，除了自己的表现，没有任何一名球员希望主动抓住聚光灯。

蒂特说： “内马尔可以带来改变，在正常情况下他可以改变比赛。”

“但是我们有这样一支球队，一支需要团结和强大的国家队。因为如果内马尔不在这里，其他人必须站出来，就像内里斯或埃韦顿。”

尽管内里斯在本届杯赛上遇到了困难，但埃韦顿还是完全按照教练的要求去踢了。现在内马尔需要重新赢得一席之位，这可能不是一件容易的事。

巴西在缺少核心球星的情况下，赢得自2007年美洲杯冠军(除了两个联合会杯冠军)以来的首个主要冠军，这一点不会逃过任何人的注意。埃韦顿、内里斯、理查利森等新人以及名单之外的小维尼修斯的勋在，也不会让他的位置得到保证。

内马尔的能力没有——也从来没有——受到质疑。但这场胜利应该被视为一个警告，表明他在巴西的阵容中并非不可替代。27岁这个年龄，是时候让这位球星成熟起来，反省他的古怪行为正在损害他的职业生涯，无论是对俱乐部还是对国家。