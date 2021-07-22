巴西的领袖和赢家 世界杯梦想推动阿尔维斯争夺奥运会男足金牌

当2022年卡塔尔世界杯到来时，这位传奇右后卫将年满40岁，但他继续用出色的表现和对足球的巨大热情给人们留下深刻印象。

阿尔维斯没有花多长时间就找到了奥林匹克精神。

事实上，这位巴西恶作剧老手甚至在抵达东京之前玩起了自己的老把戏。

在桑巴军团飞往日本的航班上，这位身穿空乘制服的巴西队队长霸占了飞机的对讲机，并向其他队员发出安全指示，而一名队友则按要求做手势。

38岁这个年龄，阿尔维斯的幽默感并没有减弱；而从他在圣保罗的表现来看，他的足球天赋也丝毫没有变差。

而现在，他终于有机会将一枚金牌带回家，他的兴奋之情溢于言表。

巴西国奥主帅安德烈-雅尔丁说道：“当得知自己被国奥队选中时，阿尔维斯的眼睛亮了起来，他是国家队的象征。”

“他是一个领袖，一个胜利者，他有巨大的魅力，他受到所有巴西球员的尊敬。他是这一代球员的伟大榜样。”

这位前巴塞罗那、巴黎圣日耳曼和尤文图斯球星是巴西国奥队的三名超龄球员之一，另外两名是巴拉纳竞技门将桑托斯和塞维利亚后卫迭戈-卡洛斯。

虽然巴西无法征召内马尔，但他们仍然拥有足够的人才，后场有阿尔维斯和比他小18岁的帕尔梅拉斯天才少年梅尼诺，而前场则有英超的理查利森和马丁内利，桑巴军团有望成功卫冕他们的奥运男足金牌。

当然，这并不意味着他们会在东京奥运会中一帆风顺。

巴西国奥将在首战遭遇强敌德国，之后他们将迎战拥有曼联新星阿马德-迪亚洛的科特迪瓦，最后是沙特阿拉伯。

卫冕冠军要想从小组赛晋级，就必须立即拿出表现，这在很大程度上取决于阿尔维斯的状态，看到巴西在美洲杯上的失利之后，他已经迫不及待要为国家赢得荣誉。

然而，这位传奇右后卫在奥运会上展示自己最好的一面还有另一个动机。

他在接受国际足联官网采访时承认：“老实说，参加世界杯是我最大的目标。能被征召参加奥运会真的是一个惊喜，但自从我离开巴黎圣日耳曼后，我就向自己保证，为了能参加世界杯，我将不惜一切代价。”

“在生活中，你必须为自己设定大的目标，然后去追求它们。你可能实现这些目标，也可能无法实现，但如果我无法参加世界杯，我绝对可以保证，这不会是因为我没有去努力过。

“如果我不配，而其他球员配得上，那么我将是桑巴军团最大的支持者。”

“但我一直在想着世界杯，我正致力于实现这个梦想。这将是最终目标。”

虽然当卡塔尔世界杯到来的时候，阿尔维斯已经40岁了，但这或许不是一个无法实现的目标。

当然，在带领没有内马尔的巴西队夺得2019年美洲杯冠军之后，阿尔维斯缺席本届美洲杯的影响很大，因为接替他的达尼洛几乎没有用表现说服主帅将阿尔维斯排除在大名单之外。

即使本赛季在圣保罗，阿尔维斯也更多出现在中场右路，而不是后防右路，他仍然是一个顶级的边后卫，有能力挑战世界足坛的任何一个人，并占据优势。

奥运会标志着这位球星职业生涯中关键的18个月的开始，也许这是他作为职业球员的20年光辉历程的最后一次闪耀，他在俱乐部和国家一共已经获得了41座奖杯。

奥运金牌确实是阿尔维斯职业生涯中还未赢得的为数不多的荣誉之一。五年前，内马尔和他的队友获得了这一荣誉，现在阿尔维斯也非常渴望赢得奥运会金牌。

如果这能帮助这位传奇边后卫在卡塔尔获得一席之地，那这将是对足球界最古怪、最可爱的人之一的丰厚回报。