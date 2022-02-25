巴西球队的大巴遭遇炸弹袭击 门将住院另两名球员受伤

巴西球队巴伊亚周四晚间上场比赛，尽管他们的球队大巴在赛前遭到 炸弹袭击，并导致门将达尼洛-费尔南德斯住院，以及另外两名球员受伤。

这一令人担忧的事件发生在球队与桑帕约-科雷亚的交锋之前，这支位于萨尔瓦多的球队最终以2-0获胜。

一个爆炸装置在巴伊亚的球队大巴上炸开了一个洞，对车辆和与巴伊亚随行人员造成了严重损害，人们对这场比赛是否应该进行提出了严重的质疑。

事件发生后不久，巴伊亚俱乐部在社交媒体上发布了消息："巴伊亚体育俱乐部报告，一枚炸弹在球队大巴抵达丰特诺瓦时于车内爆炸，球员们受伤了。”

"最令人担忧的是门将达尼洛-费尔南德斯，他的面部被弹片击中，已经被送往医院。球队将讨论比赛是否继续进行。”

"当时从大巴旁边经过的、一辆由一位女性驾驶的汽车也被击中。"

虽然巴伊亚可以选择取消与桑帕约-科雷亚的比赛，但俱乐部最终还是决定让比赛继续进行。

主教练古托-费雷拉说道："凭借尊严和职业精神，这支球队将踏上球场，以纪念巴伊亚的颜色。"

俱乐部在终场哨声响起后发布了这样一条消息："他们决定上场，致敬这件球衣。”

"在俱乐部大巴遭到令人遗憾的袭击的这一晚，球队以2-0击败了桑帕约-科雷亚，丹尼尔和罗达莱加分别进球，球队在北方杯中晋级。”

俱乐部医生拉斐尔-加西亚在赛后透露，马修斯-巴伊亚和马塞洛-西里诺与门将达尼洛一起受了伤。

这三个人都恢复得很好，巴伊亚俱乐部在推特上宣布："达尼洛-费尔南德斯状况很好，但将在医院过夜。”

"这位门将的面部、颈部和下肢有多处受伤，必须进行缝合，他将接受观察，以进行进一步的检查，并接受眼科医生的评估，因为他的眼睛附近有一个伤口。"