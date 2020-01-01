巴西环球电视台将重播2002年世界杯决赛

巴西环球电视台确认将在4月12日复活节那天重播巴西队第五次获得世界杯冠军的决赛。

由于新型冠状病毒爆发导致足球瘫痪，巴西环球电视台决定为复活节设立一个特别节目。4月12日下午4点（巴西利亚时间），球迷们能观看巴西队在日本击败德国队获得第五次世界冠军。

终场哨声吹响后，环球电视台仍将播放冠军的庆祝时刻以及球员们回到巴西的画面。

18年前的6月30日进入了巴西队的历史。凭借罗纳尔多的两粒进球，巴西在日本横滨举行的世界杯决赛中以2比0击败德国，赢得了他们的第五个世界杯冠军。

其他球队

这届赛事巴西队的成就无可争议：七战七胜，打入18球，仅失4球。

斯科拉里在预选赛最后一场比赛出任巴西队教练，他成功组建了一个冠军阵容，甚至力排众议放弃了召入罗马里奥。

双方决赛阵容

巴西队: 马科斯；卢西奥、罗克·儒尼奥尔、埃德米尔森；卡福、吉尔伯托·席尔瓦、克莱伯森、罗纳尔迪尼奥（儒尼尼奥·保利斯塔，84’）、罗伯托·卡洛斯；里瓦尔多、罗纳尔多（德尼尔森，89’）

德国队: 卡恩；林克、拉梅洛、梅策尔德；弗林斯、施奈德、哈曼、耶里梅斯（阿萨莫阿，76’）、博德（齐格，83’）; 诺伊维尔、克洛泽 （比埃尔霍夫， 73'）

巴西队晋级之路

轮次 结果 进球球员 小组赛第一轮 巴西2-1土耳其 罗纳尔多、里瓦尔多 小组赛第二轮 巴西4-0中国 罗伯托·卡洛斯、里瓦尔多、罗纳尔迪尼奥、罗纳尔多 小组赛第三轮 哥斯达黎加2-5巴西 罗纳尔多 (2)、埃德米尔森、里瓦尔多、儒尼奥尔 十六强 巴西2-0比利时 里瓦尔多、罗纳尔多 八强 英格兰1-2巴西 里瓦尔多、罗纳尔迪尼奥 四强 巴西1-0土耳其 罗纳尔多 决赛 德国0-2巴西 罗纳尔多 (2)

A CAMPANHA DA ALEMANHA